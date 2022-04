Nymburk se trápil s velmi dobrou obranou Děčína a v útoku dlouho hrál možná nejhorší zápas sezony. Děčín se tak šňůrou 14:0 v první čtvrtině dostal do vedení 18:10. Domácím se sice ještě do konce první části povedlo srovnat krok, ale trápení pokračovalo i ve druhé čtvrtině, kdy naopak Děčín táhli Ty Nichols a Ondřej Šiška. V poločase tak Nymburk prohrával o 12 bodů.

Ve třetí části přeci jen přišlo na domácí straně zlepšení , ale pokaždé, když se povedlo přiblížit, následovala děčínská odpověď zejména v podání Šišky. Po jedné z jeho šesti trojek už vedl Děčín o 14 bodů. Jenže v tu chvíli začala vyhrávat nymburská nechuť prohrávat. Hráči, kterým se do té doby nedařilo, chytli druhý dech a postupně začali zápas otáčet.

Hlavními postavami obratu byly Petr Benda s Hardingem, který dal 15 ze svých 19 bodů v poslední čtvrtině. Jeho dobrá obrana, zisky a nájezdy do koše pomohly domácím dostat se do pohody. Harding pak trefil i trojku, která přinesla definitivní obrat ve skóre. Vzápětí přidal osm bodů Luboš Kovář a Děčín už neměl síly na další zvrat.

„Je to play off a vyrovnaná šance pro všechny. To vyžaduje odlišný přístup hráčů. Děčín předváděl opravdu dobrou obranu, zatímco my se trápili v útoku a neproměňovali ani otevřené střely. Nedali jsme ani nájezdy do koše. Soupeř nás tak opravdu prověřil,“ uznal Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Mohli jsme si za to ale sami. Pro mě byl klíčový moment už na začátku, kdy jsme vedli 10:4 a pak jsme dali soupeři hrozně moc prostoru, Děčín se chytl šňůrou 14:0, získal sebevědomí a pro nás se z toho stal těžký zápas. Nemůžeme si dovolit takové výpadky. V poslední čtvrtině jsme skvěle pohybovali míčem a ukázali jsme naší sílu. Hráči za to zaslouží velké uznání,“ řekl k zápasu Sekulič.

„My jsme odehráli ještě o dost lepší zápas než v sobotu. Musím před děčínskými hráči smeknout, protože dlouho žádný český tým v této hale takový výkon nepředvedl. Pro nás je prohra o to bolestnější, že jsme byli 25 minut ve vedení, což není úplně zvykem. Pak jsme vlastními ztrátami ve čtvrté čtvrtině dostali domácí tým na koně,“ uvedl hostující kormidelník Tomáš Grepl. „Jim jako lusknutím prsty začal fungovat útok a to bylo těžké zastavovat. Pro nás to byl dobrý výsledek, dobrý výkon, ale myslím, že jsme měli na víc. Kdo ví, kdy budeme s Nymburkem zase tak blízko. Jsme připravení hrát znovu na krev i ve čtvrtek,“ řekl odhodlaně kouč Děčína.

Výhrady k výkonu svého týmu měl zkušený nymburský basketbalista Petr Benda. „ To, co jsme předváděli prvních dvacet minut, byla z naší strany trochu ostuda,“ piznal. „Byli jsme mimo zejména na útočné polovině. Nebyli jsme schopni si přihrát míč, hráli jsme staticky, brali jsme si hodně těžké střely přes hráče. To ale vyplývalo z toho, že míč moc neputoval, v útoku jsme jen chodili, nehráli jsme svou hru. Myslel jsem, že už se nebude opakovat finále poháru. Musíme si na to dát pozor. Je to play off a žádný zápas nebude jednoduchý. I když měl Děčín začátek sezony špatný, teď dokazují, že do play off patří. Nechali v zápase všechno. Já ale musím vyzvednout náš tým, že jsme se z nepříznivého vývoje nepoložili. Myslím, že letos to bude počtvrté, popáté, kdy jsme se zvedli a začali hrát agresivně v útoku. Najednou nám začaly padat nějaké střely a naše hra vypadala tak, jak jsme zvyklí,“ podotkl Benda.

Nejlepším střelcem utkání byl s devětadvaceti body děčínský Ondřej Šiška. „Prohra nás hodně mrzí. Ukázali jsme, že s Nymburkem můžeme hrát a že byl k poražení. Bohužel ve druhém poločase jsme se nevyrovnali s agresivitou domácích, kteří hodně přitvrdili. Přicházely jim nějaké volné střely, my jsme se naopak tlačili do střel, které pro nás nejsou obvyklé, Také nám přestal putovat míč. Domácí vyrovnali skóre, ale my jsme se ještě dokázali vzchopit a jít do vedení. Myslím si, že jsme nebyli mentálně připravení porazit Nymburk. K tomu všemu se přidaly problémy s fauly a Ty Nichols, který odehrál skvělý zápas, se vyfauloval, a v koncovce nám chyběl,“ konstatoval Šiška. „Já ale stále věřím našemu týmu, a že je dokážeme porazit a věřím, že se do nymburské haly ještě vrátíme. Já jsem se chytil už v prvním poločase. Kluci mi vytvořili dobré pozice, dal jsem v první půli tři trojky a potom jsem si více věřil. Po vyfaulování Nicholse jsem cítil potřebu to vzít víc na sebe,“ dodal nejlepší střelec utkání.

Nymburk - Děčín 91:84 (18:18, 15:27, 23:18, 35:21)

Nejvíce bodů: Ross 20, Harding 19, Benda 15, Hruban 13, Kovář 10, Routt 7, Palyza a Tůma po 3, Kříž 1 - Šiška 29, Nichols 20, Pomikálek a Osaikhwuwuomwan po 11. Fauly: 26:23. TH: 29/21 - 37/28. Trojky: 8:10. Doskoky: 34:36. Ztráty: 13:17. Zisky: 9:7. Asistence: 17:12.

David Šváb