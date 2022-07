Stejně jako v minulém ročníku bylo pro základní část nalosováno osm skupin po čtyřech týmech. Přímo postoupí pouze vítězové skupin. Týmy na druhém a třetím místě budou muset do baráže, kde je čeká série na dvě vítězství o další postupové místo do osmifinálové skupiny. Pro poražené v baráži a pro celky na čtvrtých místech skupin sezona končí. Po osmifinále následuje čtvrtfinále opět jako série na dvě vítězství a vítězové postoupí na závěrečný turnaj Final 4.

„Je to velmi kvalitní skupina, ale zároveň hratelná. Je dobře, že jsme nedostali tým, který by byl svou reputací ihned pasován na kandidáta na celkové prvenství v soutěži. Můžeme si věřit na každého ve skupině, ale zároveň je to dost pestré,“ řekl nymburský střelec Lukáš Palyza. „Od Igokei víme co čekat, Bahcesehir je bohatý klub, který má rostoucí ambice, který časem může patřit k tomu nejlepšímu v celé Champions League. A jsem rád, že máme i španělský celek, který určitě bude hrát chytře. Je to tým s fantastickým zázemím,“ dodal.

Basketbalisté Nymburka budou opět v Lize mistrů. Už posedmé za sebou

Podobně vidí skupinu i Petr Benda. „Skupina to bude obtížná. Bilbao je silný soupeř. S Igokeou se známe, je to nepříjemný soupeř, který má na každé pozici dvoumetrové hráče. A Bahcesehir je vítěz EuropeCupu, což samo o sobě hovoří jasně, že to proti nim nebude nic lehkého. Ale na druhou stranu těžko hledat lehkou skupinu,“ řekl Benda.

Nymburk Má nejčerstvější zkušenosti s Igokeou, na jejíž hřišti hrál v předminulé sezoně s Bambergem a v minulé sezoně doma porazil Igokeu 86:82 a na jejím hřišti prohrál 69:76. Klíčový hráč Markel Starks ale odešel a měnit se bude většina zahraničních hráčů bosenského celku, takže síla se bude těžko odhadovat. Největší předností Igokey je fyzická síla v soubojích.

S Bilbaem se Nymburk utkal už šestkrát ještě v rámci EuroCupu. V sezoně 2008/09 prohrál 79:92 a 72:93, o rok později svedl ve čtvrtfinále dvě defenzivně laděné bitvy, když doma prohrál 47:59 a následně mu venkovní výhra 52:46 k postupu nestačila. V sezoně 2012/13 pak vyhrál v Bilbau 85:83, doma pak prohrál 83:69. V předminulé sezoně se Bilbao těsně zachránilo ve španělské lize, a tak minulý ročník Ligy mistrů nehrálo, ovšem nyní se do ní vrací jako devátý tým španělské ligy. Mezi výrazné postavy patří švédský reprezentační rozehrávač Ludvig Häkanson či Američané se zkušeností z NBA Andrew Goudelock a Jeff Withey.

Turecký Bahcesehir vznikl teprve před pěti roky, ale už patří mezi tureckou elitu. V uplynulé sezoně došel do čtvrtfinále, kde nestačil na Galatasaray, ale výraznější stopu zanechal v Evropě, kde se mu povedlo vyhrát FIBA EuropeCup, čímž si automaticky zajistil postup do Ligy mistrů. Ve finále porazil italský tým Reggio Emilia.

FOTO: Petr Benda pokračuje, v Nymburce ho čeká už šestnáctá sezona

Klíčovou postavou týmu byl americký střelec Jamar Smith, který v sezoně 2011/12 hrával českou ligu za Prostějov. Posilami pro novou sezonu se už stali nejlepší basketbalista Slovenska Vladimír Brodziansky a přední osobnost slovinského basketbalu Jaka Blažič, kterého dobře zná nymburský kouč Aleksander Sekulič.

Českého vicemistra Opavu čeká boj v kvalifikaci, kde pro postup do hlavní fáze musí porazit vítěze duelu mezi srbským týmem FMP Meridian a španělským Breoganem. V případném finále kvalifikačního turnaje pak pravděpodobně bude dánský Bakken Bears. Pokud by se Opavě povedlo postoupit, čekala by na ní atraktivní skupina s Hapoelem jeruzalém, Ludwigsburgem a Darussafakou.

Los Ligy mistrů:

Skupina A: Štrasburk, Szombathely, Murcia, kvalifikant 1.

Skupina B: AEK Atény, Karsiyaka, Bonn, Reggio Emilia.

Skupina C: Holoň, Oostende, Galatasaray Istanbul, Legia Varšava.

Skupina D: Nymburk, Igokea, Bilbao, Bahcesehir.

Skupina E: Hapoel Jeruzalém, Ludwigsburg, Darussafaka, kvalifikant 4 (Opava).

Skupina F: Manresa, VEF Riga, Limoges, kvalifikant 3.

Skupina G: Bourgogne Dijon, Sassari, PAOK Soluň, kvalifikant 2.

Skupina H: Tenerife, Rytas Vilnius, Peristeri, Bnei Herzliya.