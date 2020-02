Poslední domácí zápasy v Lize mistrů byly téměř vyprodané, a tak klub doporučujeme neponechávat nic náhodě a zajistit si vstupenky v předprodeji. Ten začal včera v poledne, vstupenky lze kupovat prostřednictvím klubového webu nymburk.basketball.

Majitelé permanentek na celou sezonu Ligy mistrů mají svá místa zajištěna i pro play off bez nutnosti doplácení a jsou tak odměněni za svou věrnost.

Tentokráte je navíc ještě jedna řada courtside místo reklam, a tak majitelé těchto vstupenek budou skutečně sedět nejblíže palubovky, co předpisy soutěže dovolují, a budou mít hráče na dosah ruky.

Nymburský klub se zároveň rozhodl, že se o svůj úspěch v soutěži rozdělí s potřebnými a připravil charitativní projekt. Z každé prodané vstupenky během play off Champions League dá stranou 10 korun. Klub k tomu přidá 10 korun za každého fanouška, který přijde na úvodní utkání s Bandirmou v bílém tričku a podpoří tak zápasové barvy. K tomu přidá dobrovolné dary od hráčů a realizačního týmu a celkovou vybranou částku poté rozdělí rovným dílem mezi tři nymburské základní školy na jejich sociální projekty.

Pro fanoušky z Nymburka bude zajištěn autobus, který je na náklady klubu dopraví na zápas v Praze a zpět. Rezervovat si místo v autobuse mohou fanoušci ve FanShopu při utkání se Svitavami 28. února nebo na mailu office@basket-nymburk.cz a to nejpozději do neděle 1. března. Pokud by bylo více zájemců než kapacita autobusu, budou zájemci včas informováni.

David Šváb