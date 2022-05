Nymburk měl velmi dobrý vstup do zápasu a rychle vedl 16:4. Jenže pak začal kupit chyby a poprvé v sérii pustil do hry ústeckou hvězd Lamba Autreyho. Ten dal dva koše s faulem, nahrál na trojku s faulem Daliboru Faitovi a Sluneta byla rázem v kontaktu.

Když se k dobrému výkonu rozehráli i Kaleb Joseph a Spencer Svejcar ujalo se Ústí ve druhé čtvrtině dokonce vedení. Za stavu 32:29 pro domácí ale Nymburk šňůrou 9:0 opět získal nad utkáním kontrolu a utekl na 13 bodů, ale Ústí se opět zmátořilo a ještě do poločasu snížilo na čtyři body.

Ve třetí čtvrtině ale Nymburk zapnul v obraně, obíral domácí o míč už při přechodu do útoku a více než šest minut nedovolil Slunetě skórovat ze hry. Ze stavu 50:51 tak i díky šňůře 10:0 a trojkám Lukáše Palyzy a Františka Váni odskočil na rozdíl 16 bodů a zápas rozhodl.

Nymburk soupeře přehrál na body z protiútoků 37:17. Nejlepším střelcem byl Vojtěch Hruban s 20 body, Jerrick Harding 14 bodů a Colbey Ross měl 13 bodů, 10 asistencí a 6 doskoků.

Je to zklamání, takhle se o body nehraje, zlobil se trenér Šmejkal

„Byl to dobrý zápas před dobrou atmosférou. V první půli nás domácí prověřili, udělali jsme nějaké chyby a naše ztráty dovolily domácím se chytit. Ale ve druhé půli jsme to zlepšili a dovedli zápas k výhře. Pomohly nám naopak zisky po ztrátách soupeře, tam odváděl dobrou práci Kuba Tůma. Já mám rád, když hráči udělají nco navíc jako on. Pomohlo nám to zase odskočit a nakopnout nás. V první půli jsme dvakrát ztratili vedení, kvůli ztrátě koncentrace. Ve druhé půli už jsme lépe bránili jeden na jednoho, lépe doskakovali a dali snadné body z protiútoků,“ hodnotil utkání Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

„Věděli jsme, že Ústí bude doma silný soupeř a první půlku to potvrdilo. Kdykoli jsme odskočili, tak se oni dostali zpátky po našich chybách. Do třetí čtvrtiny jsme ale nastoupili s větším nasazením, Ústí trochu došly síly. My si to pak v klidu pohlídali a dovedli zápas k vítězství,“ byl rád nymburský basketbalista Jakub Tůma.

Ústí nad Labem - Nymburk 75:100

Nejvíce bodů: Joseph 16, Fait 15, Svejcar 12, Spencer a Autrey po 11 - Hruban 20, Harding 14, Ross 13, Palyza 11, Kříž 9, Routt a Váňa po 8, Tůma 7, Kovář 6, Benda a Gak po 3. Fauly: 24:24. TH: 21/18 - 24/19. Trojky: 5:9. Doskoky: 35:41. Ztráty: 23:14. Zisky: 9:13. Asistence: 12:20. Čtvrtiny: 22:26, 23:23, 15:27, 15:24. Stav série: 0:3.

David Šváb