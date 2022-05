Nymburk je ve finále podevatenácté za sebou. Pouze při první účasti v roce 2003 odešel z finále poražen, když nestačil právě na Opavu 3:4 na zápasy. To byl také poslední ze čtyř opavských titulů. Od té doby vládne Nymburk, který neslavil jen v roce 2020, kdy bylo play off ligy zrušeno kvůli pandemii a titul se neuděloval.

Nymburk dokonce od roku 2011 ve finále neprohrál jediný zápas. Aktuálně má na kontě 28 finálových výher včetně čtyř proti Opavě z finále 2018 a 2021. V loňském finále Nymburk porazil Opavu 102:73 a 108:89.

V této sezoně jsou však vzájemné duely mnohem zajímavější a bilance je 3:2 pro Nymburk, který vyhrál v úvodu sezony 91:89 v prodloužení, následně ale prohrál v Opavě 98:100. Šlo o jedinou porážku Nymburka z posledních 76 ligových duelů. V nadstavbě pak Nymburk vyhrál v Opavě 102:88 a doma jasně 110:68, když se snažil napravit prohru 97:93 z finále Českého poháru. Celkem Nymburk vyhrál 28 z posledních 30 vzájemných zápasů a zároveň je 31 ligových zápasů v řadě neporažen. Na svém hřišti neprohrál ligové utkání dokonce od roku 2010 už 237 zápasů v řadě. V play off naposledy prohrál v roce 2017 právě s Opavou v semifinále 76:80.

Opavu tradičně táhne kapitán Jakub Šiřina, který má průměry 15,6 bodů a 5,9 asistence na zápas. Nejužitečnějším hráčem je švédský pivot Mattias Markusson s průměry 14,8 bodů a 11,3 doskoků. Slezané ale přišli o další dva důležité střelce. Radim Klečka je zraněný celé play off a v posledním semifinále si zlomil ruku Američan Keenan Gumbs, s průměrem 15,7 bodů nejlepší střelec týmu v play off.

To Nymburk by měl k finále nastoupit v kompletním složení. K týmu se připojil i Američan Sterling Gibbs, který vynechal celou sezonu pro zranění kolena, ale do hry nezasáhne.

Finále startuje v pátek v nymburském sportovním centru. V neděli se hraje v Opavě a v úterý opět v Nymburce. Všechny tři zápasy začínají v 17 hodin. Zápasy přenáší Česká televize na svém webu a druhé poločasy na ČT Sport. Případný čtvrtý zápas by se hrál v Opavě 26. května od 18 hodin a pátý duel by byl 29. května ve stejný čas.

Nymburský klub pořádá pro své fanoušky autobusový zájezd na druhé finále do Opavy, kde je již vyprodáno. Cena výjezdu je stanovena na symbolických 100 korun, přičemž kromě dopravy je v ceně i vstupenka na zápas v Opavě a také speciální klubové pivo. V případě zájmu se hlaste na e-mailu office@nymburk.basketball či na telefonu 602 346 477. Poplatek je třeba zaplatit osobně v klubové kanceláři ve sportovním centru v Nymburce či nejpozději na pokladně při prvním finálovém zápase 20. května. Odjezd bude 22. května v 11:00 z nymburského Náměstí Přemyslovců. Z Opavy pak autobus vyjede po zápase s návratem do půlnoci.

Pro finálové zápasy je připraven i doprovodný program. o Hudbu se bude starat profesionální DJ. Za koši budou dva sloupy Vesuvia, z nichž bude po každé úspěšné střele v zápase vypuštěna efektní mlha. Dojde i na dvě velké divácké soutěže.

„Je to správný vrchol sezony. Opava hraje velmi dobře, měla i dobré zápasy v Europa Cupu, porazili nás v poháru a ukázali, že jsou dobrým týmem. Zasloužili si účast ve finále. My možná byli v sezoně více konzistentní, ale rozhodně to bude zajímavé finále,” uvedl Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Věřím, že už jsme se poučili z lekce, kterou nám Opava uštědřila v poháru a že jsme na dobré cestě. Zkušenost je samozřejmě velmi důležitá, navíc v kombinaci s kvalitou. To oboje Opava má. My máme hráče, kteří vědí, co znamená hrát tyto velké zápasy. Ti musí ostatním ukázat, jak se to má hrát a pomoci těm méně zkušenějším. Ze sebe i hráčů chci dostat to nejlepší, abych dovedl Nymburk k titulu,“ věří kouč Nymburka.

„Na finále se těší všichni. Navíc to má letos zvláštní náboj, že nám spousta lidí překvapivě nevěří, což nám dává extra motivaci. Letos máme lidem co dokazovat. Neřekl bych, že je to větší motivace než v jiných finále, ale cítím tam určitou potřebu dokázat, že jsme pořád nejlepší. Věřím, že přijde plná hala v Nymburce i v Opavě a že bude super atmosféra, protože tohle finále by mohlo být zajímavé,” řekl před vrchole sezony nymburský borec Vojtěch Hruban.

„Je to zasloužené finále pro oba týmy. Celou sezonu jsme my i Opava převáděli nejlepší výkony. Vzájemné zápasy se odvíjely podle našeho přístupu. Tím nechci říci, že jsme něco podcenili, ale když jsme začali agresivně, tak jsme zápasy vyhrávali. Když jsme na ně čekali a nehráli jsme tolik do těla, tak jsme prohráli. Letošní finále bude mít náboj. Dobře si pamatuji finále 2011 s Prostějovem, které bylo poslední vyrovnané. Letos tam vidím podobný náboj. Pro nás je to jen dobře. Nutí nás to více se soustředit na zápas a odvést co nejlepší výkon. Vždy je dobře, když je tu tým, který s námi dokáže soupeřit,” vyprávěl Petr Benda, nejzkušenější hráč Nymburka. „My ale stále máme vyrovnanější kádr a Opava klopýtala s ostatními soupeři častěji než my. Dokážeme hrát 35 minut na plné obrátky v útoku i v obraně, takže v sérii na tři výhry věřím, že se tato naše síla projeví a vyhrajeme,“ dodal Benda.

David Šváb