Už je to jasné, basketbalisté Nymburka si zahrají čtvrtfinále FIBA Europe Cupu. V osmifinálové skupině zvítězili na hřišti Manisy 69:55 a připsali si tak už čtvrtou výhru do tabulky. O postup tak už nemohou v posledním kole přijít. Pokud navíc večer Zaragoza zvítězí nad Gravelines, bude mít Nymburk jistotu prvního místa.

Z basketbalového utkání FIBA Europe Cupu Nymburk - Zaragoza (70:64) | Foto: David Šváb

Manisa začala dvěma přesnými trojkami, ale Nymburk poté zamkl svou obranu a udržel s domácími krok. hrálo se defenzivně laděné utkání a každý koš měl velkou cenu.

Ve druhé čtvrtině byl dlouho aktivnější Nymburk, který začal hrát svou rychlou hru. Oživení přinesl zejména Jakub Tůma, který na hřišti nahradil Spencera Svejcara, jenž si obnovil zranění kolena. Právě Tůma připravil první koš v nymburských barvách pro Sanderse, který se vzápětí prosadil znovu. Následně dal Tůma pět rychlých bodů po sobě. A po trojce Jaromíra Bohačíka vedl Nymburk už o osm bodů. Domácí se ale zásluhou zkušeného Jamese Andersona do poločasu dotáhli.

Nymburk ale nedovolil soupeři získat zápas pod svou kontrolu. Naopak se hostům dařilo nabourávat obranu soupeře, získávat snadné body přes Sukhmaila Mathona a k tomu se začala dařit střelba z dálky. Trojky Tye Gordona a Františka Rylicha přinesly klid do hry Nymburka, naopak soupeř ještě více znervózněl a kromě Andersona se žádná z hvězd soupeře nedokázala chytit.

Definitivní zlom v utkání nastal v poslední čtvrtině, kdy Nymburk šňůrou 15:2 odskočil na dvouciferný počet bodů a už si v klidu hlídal potřebné vítězství. Soupeře navíc udržel jen na 55 bodech, což je nejlepší obranný výkon Nymburka v sezoně FIBA Europe Cupu a pro Manisu nejméně bodů v celém ročníku.

Nymburk táhly tradiční opory. Ty Gordon zapsal 15 bodů a 6 asistencí, Thomas Bell měl 8 bodů a 9 doskoků, Sukhmail Mathon 11 bodů a 6 doskoků, Jaromír Bohačík k 7 bodům přidal 6 doskoků a 5 asistencí. Velmi dobře zahrál i Tůma s 8 body a vydařenou premiéru prožil také Sanders, který za devět minut na hřišti stihl 7 bodů. Nymburk navíc donutil soupeře k úspěšnosti střelby jen 28 procent a za tři body pouze 16 procent.

Nyní Nymburk čeká ještě poslední utkání ve skupině na hřišti Gravelines. Poté bude mít měsíc, aby se připravil na čtvrtfinále. To se hraje na dva zápasy. Oficiální termín je 6. a 13. března. Na Nymburk bude čekat soupeř ze skupiny N, tedy Chemnitz, Varese či Oradea. Pokud by Nymburk postoupil až do semifinále, dosáhl by na nejlepší výsledek v pohárech ve své historii.

„Předvedli jsme hodně dobrou obranu. Manisa má velmi dobré ofenzivní hráče, přesto jsme ji udrželi jen na pětapadesáti bodech. Dobře jsme zastavovali jejich nájezdy a pak jsme dobře rotovali ke střelcům na trojku. I proto měli tak špatnou úspěšnost. A z toho jsme vyráželi do rychlých protiútoků. Sice jsme tam měli několik zbytečných ztrát, ale nevadilo to,“ culil se Jakub Tůma, hráč Nymburka. „Jsme rádi, že jsme už postoupili. Nebylo to nic jednoduchého. Ani tentokrát to nebylo jednoduché, ale dobře jsme se připravili a zvládli jsme to. Z postupu máme opravdu velkou radost,“ radoval se autor osmi nymburských bodů.

Manisa BBSK - Nymburk 55:69 (14:12, 13:16, 15:19, 13:22)