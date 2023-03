Poté ale Ostrava trochu zabrala a Nymburk dal za deset minut na přelomu poločasu jen osm bodů. To hostům pomohlo dotáhnout se na rozdíl šesti bodů. Ovšem trojka Ondřeje Sehnala dala domácím novou krev do žil. Právě Sehnalovy nájezdy dělaly Ostravě problémy, a když v závěru třetí čtvrtiny trefil trojku Palyza a vzápětí nahrál na smeč Watsonovi, šel Nymburk do poslední části už s náskokem 16 bodů.

Následně trefil dvě trojky Martin Kříž a náskok se začal dostávat přes dvacet bodů. Pak už si Nymburk s přehledem hlídal vítězství a mohl rozložit síly. V zápase vytěžil hned 33 bodů z rychlých protiútoků a 14 bodů po útočných doskocích.

„I když to skončilo o dvacet čtyři bodů, tak to bylo odbojované vítězství. Hlavně pod košem měli naši pivoti hodně práce, protože Ostrava to hodně hraje přes své pivoty. Naši kluci si s tím poradili ale celkem slušně. A díky našemu tempu pak asi Ostravě už trochu došly síly, už spíše střílela z dálky ne zrovna volné střely a to nám hrálo do karet. Dát devadesát devět bodů není špatných, mohli jsme se vyvarovat nějakých chyb. Padly nám trojky, ale dařilo se nám i hrát do koše. Když Ostrava začala přebírat clony, tak jsme dobře využili Natea Watsona a tam se utkání zlomilo. Kluci hrají týmově, dokáží si vyhovět, a když hrajeme rychle se solidní obranou, tak to dělá soupeři problémy,“ uvedl po utkání Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka.

Zápas rozhodla středočeská legenda Standa Ježek, smál se Brabec

„Tyhle dvě výhry jsou pro nás hodně důležité,” liboval si nymburský basketbalista Lukáš Palyza. ”Začíná se nám krystalizovat hra, jakou bychom chtěli hrát. Teď to jen udržet. Znovu jsme atakovali hranici sta bodů, dobře hýbeme míčem, máme i dobrou obranu, která vede k ziskům a k jednoduchým košům. Mělo to tempo, které bychom si představovali. My se teď musíme snažit vydobýt si zpět respekt, který jsme měli, abychom do play off šli jako starý dobrý Nymburk,“ přeje si Palyza.

„Nálada v týmu je teď velmi dobrá. Povedlo se nám v těchto dvou zápasech hrát to, co chceme, tedy hrát ve vysokém tempu, dobře bránit a z toho přecházet do protiútoků, ve kterých jsme nejsilnější. Tahle rychlá hra mi sedí. Celkově nám to více sedí jako týmu, než hrát pomalu a snažit se dobývat soupeřovu obranu. Sezona je dlouhá, ale teď jsme na správné cestě, jen na tom musíme dále pracovat, abychom se dál zlepšovali,“ vělí týmu Eric Lockett, hráč Nymburka.

„Přijeli jsme bojovat o výhru, protože letos si myslím, že máme kvalitu na to bojovat s každým. Tentokrát to bohužel nedopadlo, domácí vyhráli zaslouženě. My doplatili na ztráty, které Nymburk trestal, s tím se tu těžko soupeří. Také jsme dovolili Nymburku osmnáct útočných doskoků a nechávali jsem otevřené střelce. Na Nymburku je vidět, že teď ten tým drží víc spolu. Během pauzy potrénovali a na jejich hře je to vidět. Umí zařadit takovou rychlost, na kterou se ostatní týmy zatím těžko adaptují,“ hodniotiul utkání hostující kormidleník Adam Choleva.

Lázeňské derby vyhrála Bohemia. Úroveň byla nadstandardní, chválil Voříšek

„Rozhodující byla třetí čtvrtina, ve které nás Nymburk přeskákal na doskoku. Musíme teď potrénovat doskok a odstavování soupeře. Také si musíme více hlídat míč a tolik ho neztrácet jako tentrokrát. Bylo tam i několik přísných rozhodnutí, ale to nezměníme. Ale hráli jsme naplno, jen to nestačilo,“ přidal své postřehy ostravský basketbalista Sukhmail Mathon.

Nymburk - Ostrava 99:75 (26:18, 22:19, 21:16, 30:22)

Nejvíce bodů: Watson 18, Lockett a Palyza po 15, Kříž 12, Sehnal 11, Váňa 8, Benda 6, Kovář a Tůma po 5, Rylich 4, Novák 0 - Mathon 19, Radukič 17, M. Svoboda 9, Belikov 8. Fauly: 25:25. TH: 27/20 - 27/19. Trojky: 13:8. Doskoky: 47:43. Ztráty: 9:16. Zisky: 11:5. Asistence: 20:22.

David Šváb