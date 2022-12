Nymburk v úterý prohrál v Lize mistrů v Turecku, a pokud chce pomýšlet na postup v elitní pohárové soutěži, musí vyhrát oba zbývající zápasy. A naladit se na ně potřebuje dobrými výkony v české lize, kde od trenérské změny a nástupu Ladislava Sokolovského a Pavla Budínského vyhrál posledních pět zápasů a prodral se tabulkou do čela.

„Chceme ukázat opět rychlý basketbal s dobrou obranou. Nechceme nic podcenit, hráče jsme informovali, že Olomoucko vyhrálo nad Opavou a Děčínem a že je třeba být koncentrovaní. Takže věřím, že navážeme na poslední ligové zápasy,“ je plný očekávání trenér Nymburka Ladislav Sokolovský. „Čeká nás náročný program, hrajeme pak hned v pondělí a ve čtvrtek, takže se tomu pokusíme uzpůsobit minutáž a rozvrhnout síly. Olomoucko je po změně trenéra živější, ten impuls je tam vidět. Musíme se snažit eliminovat Kněževiče pod košem, zvenku jsou tam slušní hráči jako Halada, Feštr či Marek Welsch, který teď hraje slušně. Budeme chtít hrát rychle dopředu a předvést fanouškům i pěkné akce,“ láká diváky do hlediště Sokolovský.

Také Olomoucko už sáhlo k trenérské změně a příchod Tihomira Bujana hanácký tým probudil. Hned v prvním zápase porazil Opavu, následně sice prohrál v Ústí nad Labem, ale pak uspěl doma proti Děčínu. Navíc v průměru dával 90 bodů na zápas.

Tým táhnou Američané Jonathan Williams a Darious Moten. Pod košem je pak nepříjemný pivot Sreten Kněževič, který je se 4,2 útočnými doskoky nejlepší v celé soutěži. Doplňují je Češi Filip Halada, Lukáš Feštr, Dominik Heinzl či nedávná posila Marek Welsch, který pomohl tým rozpohybovat.

„Olomoucko podobně jako my po změně trenéra upravilo styl hry a začalo vyhrávat. Přineslo jim to impuls a jsou na tom rozhodně lépe než v úvodu sezony. Nesmíme na ně koukat jako na předposlední tým tabulky, vždy teď porazili Opavu a Děčín. Nesmíme se od nich nechat překvapit, má jasno Luboš Kovář, hráč Nymburka. „Opírají se o zahraniční hráče, které doplňují kvalitní Češi jako Filip Halada nebo Lukáš Feštr. Teď jim hodně pomohl příchod Marka Welsche, který přináší energii a rychlost. Chce presovat, rychle běhat dopředu a pomohl jim zrychlit hru. Je to pro Olomoucko dobrá posila,“ přidal Kovář.

David Šváb