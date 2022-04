Pražané se dostali nejblíže na 11 bodů, pak ale Nymburk opět odskočil na rozdíl 20 bodů a ten už si hlídal až do konce. Spoluhráče k tomu nakopl na začátku druhé půle Jerrick Harding parádním dunkem po úniku přes celé hřiště.

Obhájce titulu přetlačil USK zejména pod košem, kde vyhrál na body 68:26. Nevadilo mu tak ani to, že tentokráte dal jen šest trojek. Vedle Hrubana se dařilo Hardingovi s 15 body, Martin Kříž měl 13 bodů a 9 doskoků, Lukáš Palyza také přidal 13 bodů. Na straně Pražanůé měl 19 bodů Kyle Mangas.

„Začali jsme zápas dobře, stanovili jsme tón zápasu a zakončili jsme ho klidnou výhrou, jak jsme chtěli. A to je hlavní. Samozřejmě některé věci by mohly být lepší, zvláště v obraně. Ale občas je problém se motivovat k lepšímu výkonu, když je to o 25 bodů. Jsem opravdu rád, že hráči tvrdě bojovali a nikoho nepodcenili,“ uvedl po utkání domácí trenér Aleksander Sekulič.

OKRES: Už došlo i na lídra z Vykáně. I kvůli jeho gestu fair play

„Občas máme problém udržet kvalitu hry po celých 40 minut. A když se vám to stane s Nymburkem, tak je to těžké. My nehráli pořádně prvních 10 minut a zápas už pak byl v podstatě rozhodnutý. Kluci ale bojovali jako obvykle, pak hru vyrovnali, ale bohužel ta první čtvrtina rozhodla. Nymburk pak trochu polevil, to je přirozené, když hodně vedete, ale byla za tím i naše bojovnost,“ konstatoval po zápase Josh King, trenér USK).

„I přesto, že najdeme v našem výkonu chyby a úseky, které se nám nepovedly, můžeme být se zápasem spokojeni. Výhra je vysoká a navíc se nám podařilo dominovat ve všech hlavních ukazatelích zápasu. Hodně energie jsme dali do začátku zápasu, dařilo se nám eliminovat silné stránky soupeře. Pokud se nám povede vést brzy o dvacet bodů, vyvíjí se dál zápas podle našeho mentálního nastavení. ,” řekl k zápasu Lukáš Palyza, autor třinácti nymburských bodů.

Kyle Mangas byl nejlepším střelcem USK. „My jsme nepřijeli připraveni na takovou hru. Domácí na nás vlétli, trefovali se, běhali do brejků, doskakovali a rychle nám utekli. Ale jsem hrdý na náš tým, jak jsme pak ve druhé půli bojovali. Naši mladí hráči ukázali dobré akce a hráli tvrdě. A teď je třeba se připravit na play off,“ hodnotil utkání hostující basketbalista.

Čtvrtfinálová série by pro Nymburk měla začít v neděli 17. dubna pravděpodobně od 13.30 hodin vzhledem k televiznímu přenosu. Druhý domácí zápas je pak plánovaný na 18. dubna v 18 hodin.

Nymburk - USK Praha 103:81 (31:12, 23:25, 26:23, 23:21)

Nejvíce bodů: Hruban 20, Harding 15, Kříž a Palyza po 13, Routt 11, Gak a Rylich po 9, Ross 7, Kovář 4, Tůma 2 - Mangas 19, Štěrba 14, Vlk 13. Fauly: 29:24. TH: 19/13 - 34/28. Trojky: 6:9. Doskoky: 43:36. Ztráty: 16:12. Zisky: 7:4. Asistence: 25:12.

David Šváb