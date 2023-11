Basketbalisté Nymburka zvítězili ve FIBA Europe Cupu na palubovce Mornar Baru 97:76 a čtvrtou výhrou z pěti zápasů si zajistili nejhůře druhé místo ve skupině D. Vzhledem k systému, kdy z deseti skupin postupuje ale jen šest nejlepších týmů na druhých místech a kdy se do tohoto počítání nezahrnují výsledky s posledními týmy ve skupinách, tak stále nemá Nymburk postup stoprocentně jistý. Uniknout by mu ale neměl ani v případě těsné porážky v posledním zápase v Baku se Sabahem. Výhra by pak Nymburk jistě posunula dál.

Z basketbalového utkání FIBA Europe Cup Nymburk - Mornar Bar (78:62) | Foto: Tomáš Laš

Nymburk v černohorském Baru nastoupil bez Davida Collinse, kterého cestou začal zlobit loket a nebyl schopný podat stoprocentní výkon. Menší problémy měl i Thomas Bell, ale ten se rozhodl hrát a opět patřil k hlavním oporám, když nasbíral 13 bodů a 6 doskoků a byl nejužitečnějším hráčem týmu. Ty Gordon nastřílel 18 bodů a Jaromír Bohačík 14 bodů.

Opět to byl ale především týmový výkon, na kterém Nymburk stavěl. A aktivní obrana. Díky tomu rychle vedl 14:4 a získal zápas pod svou kontrolu. Mornar se musel spoléhat zejména na střelbu trojek, které hosté dlouho dobře bránili a už ve druhé čtvrtině vedli o 18 bodů.

Jenže postupně trochu polevili v koncentraci a domácí se přece jen chytli a šňůrou 8:0 se dotáhli zpět na deset bodů. Pak ale trefil důležitou trojku Jakub Tůma a trochu nápor Mornaru otupil. Bylo z toho poločasové vedení o 10 bodů.

Nymburští si ale uvědomovali,že umí hrát i lépe a to předvedli na začátku druhé půle, kdy šňůrou 9:0 po trojce Tůmy, koši Bohačíka a dvou koších Bella odskočili na 19 bodů. Jenže pak zaspali při bránění Antabiy Wallera a zkušený Američan ukázal, že když se chytne, je těžko k zastavení. Pěti trojkami a celkem 17 body udržel Mornar ve hře a šest a půl minuty před koncem byl rozdíl ve skóre jen osm bodů.

Pak ale Nymburk znovu zabral a šňůrou 11:0 zápas rozhodl. Osm z těchto bodů dal Ty Gordon. Nymburk už si pak vedení v klidu hlídal i díky mladému Františkovi Rylichovi, který po dvou ziscích běžel sám do koše a zadunkoval a k tomu přidal i trojku.

„Přijeli jsme sem pro důležitou výhru do skupiny a to se podařilo. Takže gratulace našim hráčům za tento úspěch,” radoval se Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Mornar se postupně zlepšuje. Viděl jsem hodně jejich zápasů a hrají lépe a lépe. Toto byl mnohem těžší soupeř než tomu bylo u nás. My jsme ale byli odolní. I když nám soupeř občas zatápěl a dokázal snížit naše vedení, tak jsme se vždy rychle oklepali a převzali zápas znovu pod naší kontrolu,“ řekl kouř Nymburka.

„Plán byl vyhrát a to se povedlo. Většinu zápasu jsme dodržovali pokyny, tlačili jsme na ně. Pak tam byly i nějaké výpadky, ale vždy jsme se rychle vzpamatovali a hráli naší hru v obraně i v útoku. A to se projevilo na konečném skóre,” shodl se s trenérem nymburský basketbalista František Rylich. „Bylo zvláštní, že do haly skoro nikdo nepřišel a my se na hřišti dobře slyšeli. Možná i to přispělo k tomu, že jsme v některých chvílích polevili, protože to chvílemi vypadalo jako když se hraje přátelák za zavřenými dveřmi. Trenér nás ale vždy rychle probral,“ podotkl Rylich.

„Začali jsme dobře a byli jsme aktivní. S první čtvrtinou můžeme být spokojeni. Ale pak jsme je nechali rozjet z trojek, hlavně Wallera, a trochu jsme si to zkomplikovali. Přitom jsme věděli, že doma jsou lepší střelci než venku. Nebylo to tedy úplně v klidu, ale kontrolovali jsme to a až na ty trojky jsme odvedli dobrou práci. Ale víme, že předvedená hra nebyla optimální a že budeme mít určitě o čem mluvit při rozboru u videa,” uvedl Jaromír Bohačík, hráč Nymburka. „V té postupové matematice teď mají guláš asi všichni a ta změna systému není úplně nejšťastnější. Víme, že jsme hodně blízko, ale stejně chceme vše pojistit výhrou v Baku. Čeká nás dlouhá cesta, bude to těžké, ale musíme se zkoncentrovat a přivést si výhru i odtamtud, abychom skupinu ukončili v klidu a nemuseli nic počítat,“ dodal Bohačík.

Mornar Bar - Nymburk 76:97 (15:22, 20:23, 19:28, 22:24)

Nejvíce bodů: Waller 17, Lewis 14, Gavrilovič 11 - Gordon 18, Bohačík 14, Bell 13, Svejcar 11, Tůma 10, Rylich a Mathon po 9, Sehnal 7, Kovář a Kříž po 3. Fauly: 22:23. TH: 21/12 - 28/22. Trojky: 12:9. Doskoky: 39:44. Ztráty: 15:8. Zisky: 6:9. Asistence: 19:17.

David Šváb