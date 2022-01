Silný vstup do zápasu měl v dresu Nymburka Harding, který dal 9 z úvodních 14 bodů svého týmu. Následně přidal pět bodů Kříž, a když Lukáš Palyza dal koš po útočném doskoku s klaksonem první čtvrtiny, vedl Nymburk o 13 bodů.

Až šestnáctibodovou ztrátu dokázal Hradec ve druhé čtvrtině stáhnout na pět bodů, ale závěr poločasu opět patřil Nymburku. Ten díky pětibodové akci Palyzy a prvním dvěma košům nové posily Logana Routta získal opět patnáctibodové vedení a tím zápas v podstatě rozhodl.

Do druhé půle navíc nastoupil se zlepšenou obranou, Hradec ztrácel a začal šetřit opory. Ztráta domácích tak narůstala a Nymburk si v klidu hlídal vítězství.

„Zajímavý zápas. Přijeli jsme si pro výhru a tu jsme si odvezli. My teď máme před sebou výzvu zapracovat nového hráče do systému. To bude vyžadovat čas. Celkově jsem s výkonem hráčů spokojený a jdeme dál,“ řekl k vítězství Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

Nymburský hráč Jakub Tůma jeho slova potvrdil. „Po vypadnutí z Ligy mistrů jsme docela hodně trénovali a chtěli jsme tréninkové tempo dostat i do zápasu, což se nám teď moc nedaří. Předvedli jsme celkem slušný výkon, ještě to ale není ono, jak bychom si představovali,“ uvedl borec nymburského týmu.

Královští sokoli - Nymburk 65:98

Nejvíce bodů: Peterka 17, Sedmák 11, Škranc 9 - Harding 15, Kříž 14, Palyza 13, Hruban 11, Ross 10, Tůma a Gak po 9, Váňa 6, Routt 5, Benda 4, Kovář 2, Rylich 0. Fauly: 19:22. TH: 218/15 - 17/12. Trojky: 8:8. Doskoky: 30:52. Ztráty: 16:18. Zisky: 13:12. Asistence: 17:17. Čtvrtiny: 17:30, 23:25, 11:22, 14:21.

David Šváb