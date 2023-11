Basketbalisté Nymburka zvítězili ve 12. kole Kooperativa NBL doma nad Olomouckem 95:71 a potvrdili první místo v tabulce. Nymburk měl zápas pod kontrolou, postupně navýšil rozdíl ve skóre až na třicet bodů. Hned devět nymburských hráčů mělo osm a více bodů.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Olomoucko 95:71 | Foto: David Šváb

Oba týmy šly do zápasu bez důležitých hráčů. Nymburku chyběl kvůli svalovým problémům kapitán Martin Kříž, když jeho roli převzal Jaromír Bohačík. Olomoucko pak nenasadilo Davida Škrance a Dupreeho McBrayera. Domácí trenér Francesco Tabellini navíc sáhl ke změnám v sestavě a do základní pětky dal Jakuba Tůmu a Luboše Kováře.

Nymburku se zpočátku nedařila střelba a Olomoucko se drželo, ale už v závěru první čtvrtiny se domácí nadechli k prvnímu úniku, když od stavu 12:12 utekli až na přestávkový rozdíl deseti bodů. Menší problémy domácím dělal jejich bývalý hráč Amin Adamu, který byl v úvodu sezony v Nymburce na zkoušce, než zamířil do Olomoucka. A jeho rychlé protiútoky se nedařilo zachytávat.

Nymburk si ale s přehledem udržoval dvouciferné vedení, když každý chvilku tahal pilku. Do útoku se zapojovali všichni hráči, a i když úspěšnost zakončení tentokrát na domácí straně nebyla taková jako v předešlých zápasech, pomohl si Nymburk dvaadvacet útočnými doskoky.

Když rozdíl ve skóre narostl na třicet bodů, Olomoucku se přece jen povedlo manko trochu zmírnit šňůrou 9:0, ale domácí si výhru v klidu hlídali a ještě rozložili síly tak, aby měli dostatek sil na důležitý středeční duel FIBA Europe Cupu na hřišti Mornar Baru.

„Olomoucko ukázalo, že jde herně nahoru a už to není snadný soupeř. Chyběli jim ale hráči, měli úzkou rotaci a my toho využili. Předvedli jsme solidní výkon, každý se na tom podílel, rozložili jsme síly. Bylo hlavní vyhrát, připsat si body do tabulky a rozvíjet naše návyky. A to se povedlo. Byla to od hráčů dobře odvedená práce,“ byl spokojený Francesco Tabellini, trenér Nymburka.

„Olomoucko přijelo bez dvou hráčů, ale to nijak nesnižuje náš výkon. My jsme zase zapojovali do rotace hráče, kteří tolik minut zatím nedostávali. Jako třeba mě. Nymburk se vždy prezentoval, že má dvanáct hráčů, kteří mohou do zápasu kdykoliv nastoupit. Díky tomu jsme pošetřili stěžejní hráče na středeční zápas ve FIBA Europe Cupu. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Na bodech jednotlivých hráčů, na počtu asistencí se zase ukázalo nymburské týmové pojetí,“ okomentoval průběh zápasu domácí hráč Jakub Tůma.

„Nymburk a jeho trenéři odvádějí dobrou práci. Vědí, co je potřeba, aby vyhráli zápas. Hrají extrémně tvrdě a je těžké se tomu vyrovnat. Zvláště když nám dva důležití hráči chyběli. Ale já jsem hrdý na naše hráče, jak bojovali. Mladí hráči získali cenné zkušenosti. Podíváme se na video a na věci, co jsme nedělali správně, ale hlavní je, že bojovali a hráli tvrdě,“ hodnotil utkání trenér Olomoucka Andrew Hipsher.

„Nevím, jestli to byl můj zatím nejlepší zápas za Olomoucko, ale určitě pro mě bylo zajímavé se vrátit zpět do Nymburka, kde jsem sezonu začínal. Zase se tu se všemi vidět, všichni mě tu přivítali a soupeřit s klukama, se kterými jsem ještě nedávno byl v šatně, bylo zajímavé,“ řekl po utkání hostující basketbalista Amin Adamu, kteří na startu sezony zkoušel v Nymburce štěstí. „Měli jsme malou rotaci a to je s Nymburkem těžké, protože hrají opravdu náročný basketbal a to je důvod, proč jsou nejlepším týmem v lize. My jsme stále v procesu hledání naší identity a souhry. Máme ale dobré tréninky a jdeme nahoru. Každým zápasem jsme lepší a lepší,“ přidal Adamu.

Nymburk - Olomoucko 95:71 (26:16, 23:16, 23:19, 23:20)

Nejvíce bodů: Gordon 13, Tůma 12, Sehnal 11, Bell, Svejcar a Kovář o 10, Bohačík 9, Collins 8, Mathon 8, Rylich 4, Novák 0 - Shaver 15, Bailey 14, Adamu 13. Fauly: 20:17. TH: 18/16 - 17/12. Trojky: 9:5. Doskoky: 50:35. Ztráty: 10:18. Zisky: 11:4. Asistence: 25:20.

David Šváb