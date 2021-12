Nymburk si situaci ve skupině zkomplikoval porážkou v minulém kole doma s PAOK Soluň a nyní se s řeckým celkem dělí o druhé a třetí místo. PAOK však má lepší vzájemné zápasy. Nymburk by tak musel v posledních dvou kolech uhrát o výhru více než tým ze Soluně, aby ho nechal za sebou. Proto se jako schůdnější varianta pro postup jeví výhra na hřišti Igokey, která automaticky znamená, že se Nymburk v Lize mistrů představí i v lednu.

Naopak porážka Nymburka by skupinu ještě více zamotala. Nymburk doma porazil Igokeu 86:82, potřebuje tak neprohrát o více než tři body, aby si udržel lepší vzájemné zápasy. Pak by mu stačilo k postupu uhrát v posledním kole s Galatasarayem stejný výsledek jako Igokea proti PAOK. Pokud by s Igokeou ale nyní prohrál o více než tři body, musel by doma nad Galatasarayem bezpodmínečně vyhrát.

„Je to zápas o všechno. Před zápasem s PAOKem jsme měli vše ve svých rukou, ale prohrou jsme si to zbytečně pokazili a situaci jsme si zkomplikovali. Na druhou stranu když teď Igokeu porazíme, tak postupujeme,“ řekl kapitán Nymburka Vojtěch Hruban. „Po nešťastné prohře s PAOKem je teď na nás trochu tlak a prostě musíme vyhrát,“ souhlasil rozehrávač Jakub Tůma.

„Dá se říci, že je to zápas o všechno. Pak sice máme ještě k dobru zápas s Galatasarayem, ale v tomto systému je vidět, že jedna smolná domácí prohra úplně zamíchá kartami. V takto vyrovnané soutěži se vůbec nedá předpovídat, co se na hřišti stane a je třeba se rvát o každý balon a bod,“ dodal Lukáš Palyza.

Úvodní zádrhel? Moje vina. Špatně jsem zvolil soky v přípravě, přiznal Hlavatý

V prvním vzájemném zápase dokázal Nymburk vyhrát o čtyři body, přestože bosenský celek získal v zápase o devatenáct doskoků více a měl hned dvacet útočných doskoků. V této disciplíně zářil zejména De'Shawn Stephens, který byl s devatenácti body nejlepším střelcem Igokey. Právě na něj si Nymburk musí dát větší pozor.

Mezi další klíčové postavy Igokey patří americký střelec Antabia Waller, který má téměř devět trojkových pokusů na zápas a z toho tři proměňuje a rozehrávač Markel Starks. Jednadvacetiletý Dalibor Ilič pak s průměry devět bodů a devět doskoků patří mezi nejlepší mladé hráče v soutěži.

Igokea je tradičním účastníkem Adriatické ligy. V minulé sezoně Ligy mistrů postoupila ze skupiny na úkor Hapoelu Jeruzalém a francouzského Limoges. Z osmifinálové skupiny nepostoupila jen těsně, když se před ni dostal pozdější šampion Burgos. Jde o jediného zástupce bývalé Jugoslávie v soutěži. Celkem je Igokea s průměrem 44,5 doskoku na zápas nejlépe doskakujícím týmem sezony. Doma pak vyhrála šest z posledních osmi zápasů BCL.

„Igokea má velký a silný tým a nemůžeme čekat, že je na doskoku budeme porážet. Náš cíl musí být snažit se jim vyrovnat a tu jejich převahu na doskoku co nejvíce smazat a pak bychom neměli mít problém. Basketbalově jsme si v prvním zápase dokázali, že jsme na tom lépe, ale nesmíme propadnout v bojovnosti,“ upozornil Hruban.

Nymburk se v této sezoně hodně opírá o své hráče na perimetru. Jerrick Harding se s průměrem 22,3 bodů na zápas dokonce dělí o první místo mezi střelci celé soutěže. Doplňuje ho nejlepší střelec v historii soutěže Vojtěch Hruban a Lukáš Palyza, který s jedenácti proměněnými trojkami patří mezi nejlepší trojkaře této sezony BCL.

Navíc Palyza se vrací na místo, kde dosud odehrál svůj zatím nejlepší zápas Ligy mistrů. V minulé sezoně musel Nymburk hrát v hale Laktaši s Bambergem, jelikož německý celek nemohl kvůli coronavirovým opatřením využít domácí halu. A právě Palyza byl strůjcem nymburské výhry, když dal dvacet šest bodů a ve druhé půli otočil zápas, čímž nasměroval tým za postupem do Final 8.

Pro Nymburk to bude první souboj s bosenským basketbalem. Celkově se v Lize mistrů potká už se sedmnáctým národem. Pouze Tenerife se představilo v BCL ve více zemích a to v devatenácti.

Do Bosny Nymburk vyrazil autobusem už v neděli ráno v 6 hodin. Do Banja Luky dorazil po dvanácti hodinách cesty. „Mě tyto dlouhé cesty autobusem ani nevadí. Někdy je to pohodlnější než někam letět dvěma, třemi spoji a trajdat po terminálech. A s dobrou náladou, která v autobuse panovala, jsme to zvládli bez problémů,“ řekl Lukáš Palyza.

David Šváb