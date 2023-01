Nymburk na soupeře vletěl a po pěti minutách vedl 18:4. Jenže po střídáních se síly otočily, chytil se hostující Šturanovič a Sokoli otočili skóre na 28:27 i díky šňůře 11:0. Domácí to ale znovu nakoplo a od té chvíle na palubovce dominovali. Šňůrou 24:1 si vytvořili ještě do poločasu dvacetibodový náskok. Nejvíce se na tom podíleli Luboš Kovář, Jakub Tůma a Ondřej Sehnal, jehož nájezdy nedokázal Hradec zastavovat.

Když pak ve třetí čtvrtině Nymburk nepolevoval a přidal další šňůru 15:0, narostlo manko hostů už na 44 bodů. Sokolům se navíc zranili Michal Svojanovský a také Lamb Autrey, který špatně došlápl a má poraněný kotník. Nymburk si tak v klidu hlídal vedení a připsal si třetí soutěžní výhru za sebou.

Nymburk měl velmi dobrou úspěšnost střelby 60 procent a polovinu svých bodů dal z blízkosti koše. Nate Watson za 20 minut minul jedinou střelu a dal 18 bodů. Sehnal přidal 15 bodů, Luboš Kovář 12 bodů. Martin Kříž přidal k 7 bodům také 13 doskoků, což je pro něj maximum v sezoně.

„Po dobrém začátku šla naše aktivita dolů, přišli hráči z lavičky a ti neudrželi nastavené tempo a soupeř začal dýchat. Ten závěr první čtvrtiny jsme mohli zvládnout lépe, aby se soupeř nedotáhl. Pak by to pro nás bylo ještě snazší. Ale když jsme zabrali v obraně a tlačili jsme na Autreyho se Šturanovičem, tak to vypadalo velmi dobře,“ hodnotil utkání trenér nymburského celku Ladislav Sokolovský. „Ve druhé čtvrtině nám zase hodně pomohl Ondra Sehnal, který tam měl dobré nájezdy. Určitě bude hrát ještě lépe, přece jen toho v této sezoně moc neodehrál a potřebuje získat herní rytmus. Ale zatím ukazuje, proč jsme ho přivedli,“ chválil svěřence Sokolovský. „Třeba Luboš Kovář zahrál dobře. Také Jakub Tůma byl aktivnější na koš, což mu s Pavlem Budínským vštěpujeme. Nový hráč Jenkins basketbal umí, o tom se není třeba bavit. Ale při prvním střídání neměl dobrou volbu střel, a když jsme ho na to upozornili, tak při druhém zase přešel volné pozice. Cit na hru má, umí vystřelit, ale otázkou je, jak se mu bude chtít,“ přidal kouč Nymburka

„Letošní Hradec nám rozhodně sedí více než Hradec z minulé sezony, kdy nám dělal problémy,” uvedl Jakub Tůma, hráč Nymburka. „Měli jsme výborný start, pak jsme ale trochu ztratili koncentraci a soupeř se dotáhl. Poté jsme ale měli velmi dobrý tlak na míč a hráli jsme dobrou obranu. Tím jsme si vytvořili do poločasu velký náskok a druhý poločas jsme je tlačili dál až do vítězného konce. Můj největší problém bylo sebevědomí, které jsme ztratil, když jsem na začátku sezony moc nehrál. Teď začínám hrát více, nabírám sebevědomí a na hřišti je to snad už vidět,“ řekl autor deseti nymburských bodů.

„Chystali jsme se na začátek, přesto jsme ho nechytli. Pak jsme se dostali do hry, dokonce jsme vedli, ale přišla nepovedená pětiminutovka, zase to bylo o dvacet. navíc se nepovedl ani vstup do druhé půle a bylo po zápase. Zranili se Svojanovský, Autrey a už jsme proti rozjetému Nymburku neměli jak reagovat,” přiznal hostující kormidelník Lubomír Peterka. „Autrey má pravděpodobně výron v kotníku. Snad to nebude na dlouho. Zdravotní problémy se na nás letos lepí. My přijeli vyhrát, protože se Nymburku nedařilo, ale teď ukázal, že se zase vrací,” podotkl Peterka.

„Nehráli jsme koncentrovaně v obraně a ani v útoku. Meplnili jsme, co jsme si řekli. Chtěli jsme se odpíchnout od výkonu, jaký jsme předvedli v Děčíně, ale vůbec nám to nešlo,” byl zklamaný David Škranc, basketbalista Královských sokolů. „Bylo to zapříčiněno i dobrou obranou Nymburka, když jsme se dotáhli, tak oni přitvrdili a zase to šlo v jejich režii. Věděli jsme, že Nymburk není úplně v pohodě, ale pořád je to Nymburk. Vědí, jak hrát a mají tu spoustu dobrých hráčů. Hráli sebevědomě a my se jich asi zalekli,“ pitval příčiny porážky Škranc.

Nymburk - Královští sokoli 101:59 (25:19, 29:16, 27:4, 20:20)

Nejvíce bodů: Watson 18, Sehnal 15, Kovář 12, Rylich a Tůma po 10, Jenkins a Palyza po 9, Kříž 7 (13 doskoků), Váňa 5, Benda 4, Novák 2 - Šturanovič 15, Škranc 14, Autrey 11. Fauly: 19:19. TH: 15/9 - 18/11. Trojky: 8:6. Doskoky: 43:32. Ztráty: 10:17. Zisky: 13:6. Asistence: 26:19.

David Šváb