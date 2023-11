Basketbalisté Nymburka ve 13. kole Kooperativa NBL potvrdili roli favorita a zvítězili na hřišti Slavie 91:57. Utkání rozhodli na přelomu druhé a třetí čtvrtiny šňůrou 29:3. Devátou výhrou v sezoně a sedmou za sebou si upevnil vedení v tabulce před Opavou.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Olomoucko 95:71

Nymburk se rozhodl zápas využít k nácviku nových herních prvků a i přes dobrý nástup do zápasu a rychlé vedení o 11 bodů to přece jen trochu skřípalo. Slavia se zejména díky trojkám Michala Mareše přiblížila v 17. minutě na 31:34. Pak ale Nymburk předvedl jednu ze svých nejlepších pasáží v sezoně.

Dobrá obrana hostů dovolila Slavii za deset minut jediný koš ze hry a šňůrou 29:3 si Nymburk zajistil klid. Během šňůry trefil Nymburk pět trojek z toho tři dal František Rylich. Šňůru hostů utnul až mladík Radovan Mrázek, který byl s 10 body nejlepším střelcem Slavie. Poté už si hosté v klidu hlídali vítězství a rozložili zátěž, aby pošetřili síly na cestu do Ázerbájdžánu, kam tým v pondělí vyrazí na poslední zápas skupiny FIBA Europe Cupu.

Nymburk, který nenasadil kvůli potížím s loktem Davida Collinse, opět předvedl týmový výkon, když se na výhře podíleli všichni hráči. Nejvíce bodů dal Ty Gordon s 15 body. Spencer Svejcar přidal 12 bodů. První body v KNBL v sezoně si zapsal i Dávid Novák, který po protiútoku zasmečoval.

„Měli jsme teď náročné cestování a v pondělí znovu vyrážíme na cesty, takže to bylo hlavně o tom, jak se dokážeme zkoncentrovat a zapomenout na únavu,” načal hodnocení Jakub Tůma, hráč Nymburka. „Vstup do zápasu se nám povedl, pak jsme trochu pokulhávali, ale závěr poločasu a vstup do toho druhého jsme zvládli velmi dobře, vytvořili jsme si náskok a ten jsme uhájili do potřebné výhry. Rozhodující bylo, že jsme jim prvních sedm minut druhé půle nedovolili skórovat ani bod,” řekl Tůma.

„Slavia hrála lépe než v prvním našem vzájemném utkání, proto rozdíl ve skóre není takový. Ale i my hráli dobře na to, že za sebou máme náročné cestování. Ve druhé čtvrtině jsme měli trochu problémy, ale překonali jsme to a rychle zápas rozhodli. Pro nás je každý zápas důležitý a tohoto výsledku si vážíme,” uvedl po zápase nymburský trenér Francesco Tabellini. „Jsem spokojený s výsledkem i výkonem. Snažili jsme se vylepšit náš systém a zapojit i další věci. V některých pasážích jsem s tím byl spokojený, protože to hráči dělali s nasazením. Když to dělali jen proto, že jsme si řekli, že to budeme dělat, ale nebyl tam náboj, tak jsem spokojený nebyl. Ale většinu zápasu jsme hráli v obraně dobře. Vyhrávání pomáhá budovat týmovou sebedůvěru. A to se projevilo ve druhé čtvrtině, kdy se Slavia dotáhla, ale tým na to zareagoval šňůrou, která zápas rozhodla. Cítím z týmu, že je schopný se vzchopit k ještě lepšímu výkonu, když je to v zápase potřeba. Má k tomu potřebnou sebedůvěru. Ale k jejímu udržení je třeba dále vyhrávat,“ má jasno kouč vítězného celku.

Slavia Praha - Nymburk 57:91 (16:23, 18:24, 5:21, 18:23)

Nejvíce bodů: Mrázek a Mareš po 10, Jelínek 8 - Gordon 15, Svejcar 12, Bell 10, Rylich a Kříž po 9, Bohačík a Kovář po 8, Sehnal a Mathon po 7, Tůma 4, Novák 2. Fauly: 19:22. TH: 23/14 - 13/12. Trojky: 3:9. Doskoky: 23:32. Ztráty: 25:14. Zisky: 7:12. Asistence: 10:18.

David Šváb