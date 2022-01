V tabulce má nyní Nymburk na prvním místě náskok dvou výher na druhou Opavu, se kterou má i lepší vzájemné zápasy. Stačí mu tak v posledních třech kolech uhrát jednu výhru, aby měl jisté první místo. První šanci bude mít už v Hradci. Pro Nymburk by to bylo osmnácté vítězství v základní části za sebou. Poprvé se mu to povedlo v sezoně 2003/04. Pouze v ročníku 2010/11 nevyhrál, jelikož tehdy se základní části neúčastnil a připojil se do ligy až v nadstavbě.

Nymburk by už měl v zápase nasadit novou posilu Logana Routta, který na soupisce nahradil Demetreho Riverse. Mimo hru je jen dlouhodobě zraněný Sterling Gibbs a také mladý Filip Kábrt, který byl izolován od týmu kvůli kontaktu s nakaženou osobou.

„Výhra je jen jeden z cílů. Udělali jsme změny ve hře, máme nového hráče a uvidíme, jak se na to hráči adaptují. Naším cílem je titul a každý postupný krok a každá výhra jsou důležité. Vše proto teď směřujeme na zápas s Hradcem. Ten je v dobré formě a hraje dobrý basketbal. Mají zkušeného rozehrávače Stamenkoviče, který je jedním z nejlepších nahrávačů v lize, mají dobrý mix zahraničních a českých hráčů. Ukázali, že zejména doma umí být hodně nebezpečným týmem,“ varuje svěřence před podceněním Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

Hradec vyhrál poslední čtyři ligové duely a už by tak neměl přijít o místo mezi nejlepší osmičkou pro nadstavbu. Nyní je s deseti výhrami sedmý, pomýšlet může i na páté místo, když má stejně výher jako šesté Pardubice a pátý Kolín. Hradec se opírá o hru tří Srbů Pedy Stamenkoviče, Nikoly Vujoviče, Nikoly Pešakoviče a Chorvata Ozrena Pavloviče. Doplňují je zkušený slovenský pivot Peter Sedmák, Ondřej Peterka a David Škranc.

Všech osm dosavadních vzájemných zápasů vyhrál Nymburk, přičemž nejmenší rozdíl byl jednadvacet bodů.

„V Hradci teď hráli bez nemocného trenéra, ale jakoby jim to dodalo nový impuls. Určitě si na ně musíme dát pozor,” přemýšlí nahlas nymburský basketbalista Luboš Kovář. “Nemají takovou rotaci jako my, takže jim nesmíme dovolit hrát jejich hru a musíme hrát rychle. Také chceme zlepšit hlavně obranu, když jsme v posledních zápasech dostávali hodně bodů. Pro Logana Routta to teď musí být hodně těžké, aby se naučil všechny signály a zapadl rychle do zaběhnutého týmu, ale snažíme se mu to co nejvíce usnadnit. Věřím, že brzy bude platným hráčem,“ přidal Kovář.

