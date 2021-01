Nymburk od úvodní prohry v Dijonu předvádí suverénní výkony a vyhrál čtyři zápasy v řadě. Naposledy deklasoval Dijon o čtyřicet bodů a připravil tak francouzskému celku nejvyšší porážku v historii.

„První místo ve skupině je velké lákadlo, protože když se podíváme, jak se krystalizují ostatní skupiny, tak určitě chceme postoupit z co nejlepšího místa. Také jde o reputaci. Poslední dobou hrajeme dobře a v domácím prostředí to chceme potvrdit. Ale nebude to snadné,“ uvedl před úterním utkáním Lukáš Palyza, hráč Nymburka.

Nymburk ještě nemá postup stoprocentně jistý, ale aby o něj mohl ještě přijít, musel by prohrát rozdílem 59 bodů, což by znamenalo jeho největší porážku v historii. Může se tak soustředit hlavně na to, aby vybojoval první příčku ve skupině a tím pádem i mírnou výhodu do losování osmifinálových skupin, do kterých by měly být vždy nalosovány dva týmy z prvních míst a dva z druhých míst ve skupinách.

„Nechceme přemýšlet o tom, jestli budeme první nebo druzí. My jdeme do zápasu tak, abychom vyhráli. Zvláště doma, kde málokdy prohráváme,“ řekl zkušený nymburský basketbalista Petr Benda. „Já věřím, že pokud my předvedeme výkon z posledních pár týdnů, tak ani Bursa by nás neměla překvapit. Rád bych věřil tomu, že to bude poslední zápas Ligy mistrů bez fanoušků a že od března už bude mít přístup do haly alespoň malá část fanoušků. To by nám určitě pomohlo,“ věří Benda.

První a druhý tým ze skupin postupují do osmifinálové fáze, kdy los 2. února rozdělí celky do čtyř skupin po čtyřech, ve kterých se bude od 2. března bojovat o osm míst na závěrečném turnaji Final 8.