Nymburští basketbalisté jsou jasným suverénem nejvyšší soutěže už mnoho let, jejich suverenita je naprosto jasná. V letošní sezoně prohráli jediné ligové utkání. Navíc v Lize mistrů došli až do finálového turnaje osmi nejlepších celků této soutěže.

Nadvládu také naplno prezentovali v posledním zápase sezony. Český šampion se dostal do trháku, ale Slezané se nehodlali smířit s rychlou porážkou a dokázali se do zápasu vrátit. Když ale na Nymburk dolehla krize, pomohl si trojkou. A tady se právě ukázaly nabrané zkušenosti a sebevědomí nymburských hráčů.

„Každý viděl, že to bylo místy hodně těžké utkání. Opava se vyhecovala a často v zápase trefovala všechno. Já musím smeknout před naším týmem, v důležitých chvílích jsme dali koš a zvítězili v nejkratším možném termínu,“ radoval se Lukáš Palyza, který byl na straně Nymburka jedním z těch, co táhli bodově svůj tým. Zaznamenal osmnáct bodů.Hegemonie Nymburka tak stále pokračuje, motivace hráčům z Polabí stále nechybí. Sedmnictý titul je toho důkazem. „Jsem strašně rád, že tady mohli být fanoušci. I díky tomu se všichni namotivovali. Tohle je vrchol sezony. My nic nepodceňujeme a všeho si vážíme, každý titul je speciální a je za ním spousta práce,“ vyprávěl Palyza.

„Byla to těžká série. Nymburk je zkušený tým a pro nás byl důležitý zápas doma. Byť jsme prohráli o dvacet, nemáme se za co stydět,“ konstatoval po zápase opavský basketbalista Jakub Šiřina.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 89:108

Body: Zbránek 13, Šiřina 13, Bohačík 11, Kouřil 11, Jurečka 11, Kvapil 10, Švandrlík 8, Slavík 8, Štěpánek 3, Gniadek 1 - Prewitt 21, Palyza 18, Obasohan 16, Tůma 12, Harding 10, Dalton 9, Benda 8, Zimmerman 7, Hruban 5, Kovář 2. Rozhodčí: Matějek, Hruša, Blahout. TH: 14/22:18/27. Trojky: 15:14. Doskoky: 31:44. Fauly: 25:21. Konečný stav série: 0:2.