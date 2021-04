Nymburk v listopadu prohrál na Folimance 72:88 v zápase, ve kterém šetřil síly na důležitý zápas Ligy mistrů. V něm tehdy vyhrál nad Tofasem Bursa a nasměroval sezonu k velkému úspěchu v podobě postupu do Final 8, na které se nyní Nymburk připravuje. A využít k tomu chce i zápas na USK.

Stále bude postrádat rozehrávače Retina Obasohana, do tréninku už se zapojili Jerrick Harding a Vojtěch Hruban, kteří by měli hrát.

Zápas bude zajímavý i z pohledu toho, že se do české ligy vrátil reprezentant Blake Schilb, který dříve hrával právě za Nymburk. Po delší době se navíc potká se svými kamarády z mistrovství světa Vojtěchem Hrubanem a Martinem Křížem.

„Moc se těším na Blakea Schilba. To bude velké koření toho zápasu. Těším se nejen na to, že si proti němu zahraju, ale hlavně na to, že ho po dlouhé době uvidím. Okoření to ten zápas, který pro nás z pohledu výsledku moc neznamená. To USK by se výhra asi hodila, ale uvidíme, jak to na hřišti bude vypadat,“ přemýšlí před zápasem nymburský basketbalista Vojtěch Hruban.

Nymburk musí zastavit zejména rozehrávače Ondřeje Sehnala, který je pátým nejužitečnějším hráčem sezony a s průměrem devět asistencí na zápas má i nejvíce přihrávek. Ke klíčovým postavám patří Jan Štěrba, Domagoj Proleta či kapitán Michal Mareš.

„Nový hráč Schilb bude mít na jejich hru vliv, protože přináší hodně zkušeností do jejich mladého týmu. Jeho přítomnost je něco, co USK potřeboval. Někoho, ke komu mohou ostatní vzhlížet. Ještě jim samozřejmě bude chvíli trvat, než se sehrají a vzájemně se poznají, ale určitě jim nabízí nové možnosti v útoku a budou nebezpečnější,“ uvedl před středečním zápasem asistent nymburského trenéra Aleksander Sekulic.

Vladimír Malinovský

David Šváb