„Neřekl bych, že to bude nějak výjimečné utkání, protože v této sezoně je každý zápas důležitý. Samozřejmě tomu můžeme přikládat větší váhu kvůli tomu, že se hraje o první místo, ale neměli bychom to tak brát. Musíme k tomu přistoupit jako ke každému jinému zápasu a soustředit se jen na hru a ne na to, co konečný výsledek bude znamenat pro tabulku,“ řekl Martin Kříž, hráč Nymburka. „Já osobně jsem tabulku teď ani moc nesledoval, protože jsem řešil spíše to, že nehrajeme to, co bychom si představovali. Nechci říci, že je jedno, kdo vyhraje základní část, ale hlavní je, v jaké formě týmy budou v nadstavbě a v play off, kde se bude rozhodovat. Doufám, že přijde co nejvíce lidí, protože to určitě bude výborný zápas a já věřím, že bude vítězný v náš prospěch. K tomu ale budeme potřebovat i tu podporu z hlediště,“ zamyslel se Kříž.

Pokud by se Nymburk na první místo nedostal, bylo by to poprvé po dvaceti letech, kdy by nevyhrál základní část nevyhrál. Naposledy tomu bylo v sezoně 2002/03. Od té doby byl po základní části první někdo jiný jen v sezoně 2010/11, kdy se Nymburk základní části nezúčastnil kvůli působení v Adriatické lize a zapojil se až od nadstavby.

Nymburk jde do utkání s dvěma novými hráči, když tým v týdnu posílili Američané Cory Reeves a Jimmy Boeheim. Také Brno se v týdnu představilo v ENBL na hřišti Valmiery s novým hráčem Codym Rileyem, ten ale zatím stále nebyl představen jako oficiální posila a jeho start tak není jistý. Brno nad lotyšským soupeřem vyhrálo 90:83 a Riley dal 18 bodů.

Nymburk chce udržet svou neporazitelnost v zápasech s Brnem, které neuspělo ani v jednom z dosavadních 28 měření sil. V listopadu Nymburk vyhrál v Brně ale až po velké přestřelce 111:104. Od té doby se ale oba týmy změnily. Nymburk přišel o hrdinu tehdejšího zápasu Marka Klassena, Gerela Simmonse, Rapolase Ivanauskase, Brno pak nemá Oleksandera Mišulu, naopak ale přivedlo Randyho Culpeppera. Tento zkušený americký rozehrávač je nymburskému publiku dobře známý z VTB ligy, když v roce 2014 nastřílel proti Nymburku 28 bodů.

Dojde také na souboj pěti českých reprezentantů z posledního okna. Tři jsou na straně Nymburka a to Martin Kříž, Lukáš Palyza a Luboš Kovář. Za Brno reprezentovali Viktor Půlpán a Richard Bálint. Oba patří ke klíčovým postavám týmu společně s pivotem Šimonem Puršlem a Američanem Kameronem Chatmanem. Ten je s průměry 16,7 bodů, 7 doskoků a 2,2 asistence nejužitečnějším hráčem Brna.

Petrovi Bendovi z Nymburka chybí jediný blok k tomu, aby jako první v historii pokořil hranici 600. bloků v nejvyšší soutěži. Rovněž mu chybí už jen 17 bodů k historické čtvrté pozici Jana Svobody v tabulce nejlepších střelců historie KNBL. Nyní má 8138 bodů, Svoboda 8155.

„Já se na zápas moc těším, protože nás může opět dostat na první místo. Jsem rád, že tuto možnost máme ještě v základní části, protože tak pět, šest zápasů zpátky to vypadalo, že už tuhle příležitost nebudeme mít s ohledem na to, jak jsme hráli my a jak hrálo Brno. Když ta šance přišla, tak i chceme využít,“ uvedl před utkáním nymburský basketbalista Petr Benda. „Brno má teď možná trochu horší formu, uvidíme. Možná se jen projevuje to, že musí zapracovat novou posilu Culpeppera, což je podle jména výrazná osobnost. My se postupně zvedáme, i když to jde pomalu. Stále to není ideální a máme se v čem zlepšovat. Máme tam výpadky, které musíme eliminovat,“ přidal zkušený borec.

David Šváb