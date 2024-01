Basketbalisté Nymburka odehrají ve středu doma ve Sportovním centru důležitý zápas FIBA Europe Cupu s francouzským týmem BCM Gravelines Dunkerque. Hrát se bude o hodně, jelikož pokud Gravelines uspěje, bude už mít se třemi výhrami na dosah jedno ze dvou postupových míst do čtvrtfinále. Nymburk ho však může z prvního místa skupiny sesadit. Utkání se hraje ve středu od 18.30 hodin. Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal, přímý přenos lze sledovat na YouTube FIBA, na TVCOM a na ČT Sport Plus.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Opava 93:72 | Foto: David Šváb

Gravelines dosud vyhrálo oba zápasy ve skupině. Nejprve na hřišti Manisy 78:67 a poté doma udolalo Zaragozu 70:69 košem po doskoku v poslední vteřině zápasu. Vede tak skupinu před Nymburkem a Zaragozou, tyto týmy mají shodně jednu výhru a jednu porážku. Poslední je Manisa se dvěma porážkami. Středeční duely tak hodně napoví v boji o postup. Gravelines může díky výhře získat náskok už dvě výhry na nepostupové pozice, Nymburk se naopak v případě výhry může posunout na první místo skupiny.

Gravelines je aktuálně ve francouzské lize předposlední, to však vinou špatného vstupu do sezony, kdy prohrál úvodních deset zápasů za sebou. Po výměně trenéra a příchodu Jeana-Christophea Prata, který byl předtím asistentem v euroligovém Lyonu, se tým zvedl a z posledních šesti ligových zápasů vyhrál čtyři, k tomu přidal i dvě výhry ve FIBA Europe Cupu a výhru ve Francouzském poháru. V závěru roku tak nabíral velmi dobrou formu.

Kolín má nového trenéra. Vasila Boeva nahradil František Douděra

Jenže pak na Vánoce došlo k velké tragédii, když vyhořela domácí hala v Gravelines. Kvůli problému s elektroinstalací na vedlejším bazénu vznikl velký požár, se kterým hasiči dlouho bojovali, ale halu zachránit nedokázali. Francouzský celek tak přišel o své zázemí, musel odkládat zápasy a hledat nový azyl. Ten našel v nedalekém Calais, ale zápas nehrál od 19. prosince, tedy téměř čtyři týdny. Je tak otázkou, co to udělá s formou hráčů.

„Bude to velmi důležitý zápas. Gravelines trochu překvapivě vyhrálo oba předchozí zápasy, přestože nebyli favoritem skupiny. Máme trochu výhodu v tom, že oni teď měsíc nehráli, naposledy ještě před Vánoci. Musíme toho využít, protože po takové době se těžko dostává do rytmu,” má jasno Ondřej Sehnal, hráč Nymburka. „Tím, že jsme první zápas v Zaragoze prohráli, potřebujeme teď doma všechno vyhrát. Trable s vyhořelou halou je spíše naburcují k tomu, aby se semkli. Ale není to pro ně určitě nic jednoduchého. Ani si neumím představit, jak by to vypadalo, kdyby se něco takového stalo nám. Nejsou vůbec v domácím prostředí, trénují někde jinde, musí to být náročné. Ale musejí se s tím poprat a určitě je to naburcuje, dodal nymburský Sehnal.

Špatný výkon, gól v poslední minutě a druhá prohra hokejistů během dvou dnů

Nymburk jde do zápasu v plné síle, když se do tréninku vrátil Thomas Bell, který vynechal poslední zápasy kvůli svalovému zranění. Pro Nymburk jde o důležitý návrat, jelikož Bell je jeho nejužitečnějším hráčem v soutěži.

„Je to velmi důležitý zápas, ale to je ve skupině každý zápas. Věřím, že se nám povede po ligové porážce opět dobře zareagovat a zabojujeme o výhru,” burcuje spoluhráče nymburský basketbalista Jaromír Bohačík. „Počítám s tím, že přijede hodně atletický tým, který bude chtít rychle běhat, což je podobné stylu, který chceme hrát i my. Bude to hodně fyzické, přijedou typy hráčů, které v Česku tak často nepotkáváme. Mohlo by to být atraktivní utkání. Věřím, že nám přijdou pomoci fanoušci a vytvoří takovou atmosféru jako minulý zápas v poháru proti Manise. Jsem rád, že fanoušci na tyhle zápasy chodí a že to berou jako něco speciálního, že se hraje v Nymburce, a že si nenechají ujít ani tento zápas,“ řekl Bohačík.

David Šváb