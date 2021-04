Nymburk se na Final 8 představí podruhé v historii a podruhé za sebou. Loni ve čtvrtfinále nestačil na AEK Atény. Nyní se pokusí poprvé dostat mezi čtyři nejlepší celky elitní pohárové soutěže pod hlavičkou Mezinárodní basketbalové federace FIBA. V cestě ovšem stojí přední turecký celek Karsiyaka. Ta v minulé sezoně skončila druhá v nedohrané sezoně turecké ligy a v tomto ročníku je třetí hned za euroligovými celky Fenerbahce a Efesem. Až za Karsiyakou je Tofas Bursa, se kterým se Nymburk utkal v základní skupině a jednou vyhrál a jednou prohrál.

„V této fázi není lehkých soupeřů, takže jsme neměli žádné přání, koho chceme a koho ne. Pinar Karsiyaka je obrovsky silný soupeř, i když to není všeobecně známé jméno, tak je to třetí tým turecké ligy, což svědčí o jejich síle. Pro nás to znamená snažit se připravit na tento konkrétní zápas co nejlépe a doufat, že budeme lepší,“ uvedl výkonný ředitel klubu Ondřej Šimeček.

„Bude to velmi kvalitní tým. Vždyť v turecké lize, která je hodně silná, jsou na třetím místě. Trošku nás mrzí, že se Štrasburkem a Jardou Bohačíkem se můžeme potkat až v případném finále nebo zápase o bronz. Ale zase zahrát si o medaili s bývalým spoluhráčem by bylo hodně fajn,“ řekl Jakub Tůma.

Tým z Izmiru obsadil v základní skupině Ligy mistrů druhé místo za Bambergem, s nímž oba zápasy prohrál. Vyřadil mimo jiné Bilbao s českým reprezentantem Ondřejem Balvínem. V osmifinálové skupině pak také obsadil druhé místo za Holoní. Postup na Final 8 Karsiyaka vybojovala v posledním utkání v přímém souboji s italským Brindisi.

Klíčovými postavami tureckého celku jsou americký pivot Raymar Morgan a francouzský křídelník Amath M’Baye. Oba figurují ve výběru 25 nejlepších hráčů soutěže, z nichž vzniká nejlepší sestava sezony. M’Baye už Ligu mistrů vyhrál v roce 2019 s Boloňou. Ve stejném roce získal bronz s francouzskou reprezentací na mistrovství světa. Dvaatřicetiletý Morgan byl v roce 2017 zvolen nejlepším hráčem německé bundesligy v dresu Ulmu. Působil také v Panathinaikosu Atény či Kazani. V této sezoně Ligy mistrů dává v průměru přes 18 bodů na zápas.

Nymburk se s Karsiyakou utkal pouze jednou v roce 2005 v přípravě. Soutěžní zápas spolu sehrají poprvé. S tureckými celky má Nymburk šanci vyrovnat bilanci. Dosud totiž z 25 zápasů vyhrál 12 a 13 prohrál.

Přesné termíny a časy zápasů zatím nejsou známy. Čtvrtfinále se budou hrát 5. a 6. května, semifinále 7. května a boje o medaile 9. května.

Svůj pohled nabízí také Vojtěch Hruban, kapitán Nymburka. „Je to pro mě zlatá střední cesta. Přáli jsme si Štrasburk, nechtěli jsme Burgos, tak jsme dostali toho třetího. Jsme v části pavouku, která je pocitově a na první dobrou trochu lehčí, takže na los se vymlouvat nemůžeme. Ale pořád se bavíme o tom, že i když máme lehčí los, tak pořád máme třetí tým turecké ligy s výraznými osobnostmi. Ale je to tým, který by nám mohl vyhovovat, protože nemají tak širokou rotaci a může na ně platit naše rychlá hra. Ale to se teprve uvidí. Bohužel nám teď nevyšlo si zahrát proti Bočimu (Bohačík), ale zas to zvyšuje šanci, že si jeden z nás zahraje o medaili, což by bylo mimořádné. A potkat se v zápase o medaile by bylo skvělé. Lepší tedy by bylo potkat se ve finále, aby bylo jisté, že medaili dostaneme my i on.,“ řekl Hruban.

Tureckého protivníka přivítal i další zkušený borec Nymburka Petr Benda. „Karsiyaka byl jeden ze soupeřů, které jsem si přál. Los je to pro nás přívětivý, a když se dobře připravíme, tak určitě máme šanci postoupit. Samozřejmě je to velmi silný protivník, jako všechny týmy, které jsou na Final 8, ale my bychom mohli mít proti Karsiyace výhodu v naší široké rotaci. Oni naopak hrají často celý zápas v pěti, šesti lidech. Všichni jejich hráči v základní pětce jsou schopni dát dvacet bodů. Jsme v lepší části pavouku, a když vyhrajeme, máme větší šanci dostat se dál a dál. Zároveň budeme fandit Jardovi Bohačíkovi, aby si poradil s Tenerife a třeba abychom se potkali v bojích o medaile,“ přeje si Petr Benda.

