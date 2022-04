První dva čtvrtfinálové zápasy ovládl Nymburk, ovšem Děčín, který postoupil do play off z předkola až jako devátý tým základní části, v obou duelech favoritovi zatápěl. První utkání Nymburk rozhodl na přelomu třetí a čtvrté čtvrtině a vyhrál 89:74. Ve druhém utkání byl dlouho lepší Děčín, ale Nymburk poslední čtvrtinu vyhrál 35:21 a celé utkání 91:84.

Nyní se série přesouvá do Děčína, kde jsou Válečníci ještě silnější. Doma dokonce neprohráli od listopadu už deset ligových zápasů v řadě.

Nymburk potřebuje zlepšit střelbu, když zatím ve čtvrtfinále trefuje za tři body jen 32 procent svých pokusů, přičemž v sezoně má úspěšnost téměř 40 procent.

„Musíme se vyvarovat výpadkům, jako v úvodu minulého zápasu, kdy jsme to pak pracně otáčeli. Děčín bude doma odhodlaný sérii zdramatizovat. My musíme hrát tak, jak jsme poslední zápas zakončili,” uvedl před třetím zápasem série Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

„Děčín je známý tím, že doma je mnohem silnější. Mají silnou podporu fanoušků, kteří je motivují k agresivní hře na hranici faulů. Bude to tedy ještě tvrdší utkání než u nás,” je přesvědčený nymburský basketbalista Luboš Kovář. „Doufám, že nám se povede navázat na poslední čtvrtinu, kdy jsme začali hrát to, co chceme. Děčín se nadřel už jen na to, aby přešel půlku. Když budeme takto hrát i v Děčíně, tak s námi domácí nevydrží běhat a bude to potom pro nás mnohem jednodušší. Ten třetí zápas bude důležitý z toho pohledu, že Děčín začal mít pocit, že s námi může hrát, takže musíme dobře začít a nenechat je si myslet, že nás mohou porazit,” řekl Kovář.

David Šváb