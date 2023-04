Basketbalisty Nymburka čeká v sobotu poslední domácí utkání před startem play off. A soupeřem bude Kolín, kterého jako jediného v této sezoně ještě nedokázal porazit. Pokud se to Nymburku tentokráte podaří, bude už jistým vítězem nadstavby a do play off půjde z prvního místa. Zápas začíná netradičně už ve 14.10 hodin, přímý přenos vysílá ČT Sport a TVCOM.

Z basketbalového utkání nadstavby Kooperativa NBL Nymburk - Opava (99:77) | Foto: Tomáš Laš

Kolín čekal dlouhé roky na výhru ve vzájemných zápasech a teď vyhrál už tři duely s Nymburkem po sobě. Nejprve v prosinci v zápase hraném pro děti vyhrál 87:85, pak uspěl v obou domácích zápasech 77:69 a 94:84. Aktuálně je Kolín na sedmém místě tabulky se stejnou bilancí jako šestá Opava a osmá Ostrava. Spolu s nimi se v posledních dvou kolech utká o jeden přímý postup do čtvrtfinále, proto potřebuje vyhrát i v Nymburce.

Domácí ale budou proti. Výhra zajistí obhájci titulu první místo. Podvacáté za sebou by tak Nymburk šel do play off z prvního místa, když naposledy v roce 2003 byl před play off na prvním místě jiný tým.

Nymburk bude mít na zápase čestného hosta v podobě amerického trenéra Jima Boeheima. Ten přijel navštívit svého syna Jimmyho, který obléká nymburský dres. Trenér Boeheim je členem basketbalové síně slávy a patří k nejvýraznějším osobnostem amerického univerzitního basketbalu, když je spolu s Mikem Krzyzewskim jediným trenérem, který v NCAA získal přes 1000 výher. A všechny s univerzitou Syracuse, kde působil od roku 1976 až do letošního roku, než v 78 letech odešel do důchodu. Zároveň byl asistentem u americké reprezentace, se kterou Boeheim získal tři zlaté medaile z olympijských her 2008, 2012 a 2016 a také dva tituly mistra světa. V Nymburce provede úvodní rozskok.

Pozápasové výlevy stály Hrbáčka z Polabanu B stopku na pět zápasů

„Pro nás jde o důležité utkání, protože si můžeme pojistit první místo pro play off a zároveň chceme ukázat, že umíme zahrát lépe než v předchozích třech zápasech s Kolínem. Ten hodně zatahuje obranu, proto bude důležité, abychom stříleli s podobným sebevědomím jako minulý zápas proti Opavě. Bude to hlavně o nás, s jakou koncentrací budeme hrát,“ uvedl před derby Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka.

„Očekávám, že se poučíme z předchozích zápasů s Kolínem a budeme hru kontrolovat, hrát tak, jak chceme my a že do toho dáme hodně energie. Pokaždé to totiž bylo především o nás. Neřekl bych, že nás Kolín třikrát porazil, ale že my jsme si to třikrát s Kolínem prohráli sami, protože jsme nedělali to, co jsme měli,“ připomněl nymburský basketbalista Eric Lockett. „Já osobně třeba v minulém zápase s nimi nedával volné střely. Ale teď cítím, že v sobotním zápase se to změní. Hodně jim toho dlužíme a budeme jim to chtít vrátit. Ale nesmíme se soustředit na minulost a chceme se soustředit na budoucnost. Víme, co máme dělat, abychom vyhráli a to také uděláme,“ věří týmu Lockett.

Stále platí akce, kdy děti do 15 let mají v Nymburce vstup zdarma stejně jako jejich dospělý doprovod.