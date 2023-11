Basketbalisté Nymburka mohou už ve středu slavit postup mezi šestnáct nejlepších klubů FIBA Europe Cupu. K tomu ale potřebují doma zvítězit nad tureckým Bahcesehirem. To se jim sice na úvod skupiny D už jednou povedlo, když v Istanbulu zvítězili 89:88, ale Bahcesehir zůstává favoritem, který nutně potřebuje v Nymburce zvítězit. Čekat se tak dá velmi vyrovnaná a napínavá bitva. Utkání se v nymburském sportovním centru hraje ve středu od 18.30 hodin.

Z basketbalového utkání FIBA Europe Cupu Nymburk - Sabah BC (95:61) | Foto: Basketball Nymburk

Nymburk má skupinu velmi dobře rozehranou, když vyhrál všechny tři dosavadní zápasy. Po úvodním překvapivém triumfu v Istanbulu zvládl s přehledem i oba domácí duely s Mornarbarem a Sabahem. Pokud by uspěl i nyní proti Bahcesehiru, už by mohl slavit postup. Pokud by sice Mornar Bar zároveň vyhrál se Sabahem, ještě by Nymburk neměl stoprocentně jisté první místo, ale už by měl dostatek výher, aby mu neutekl případný postup z druhého místa, ze kterého jde dál šest z deseti týmů.

O víkendu Nymburk nehrál, jelikož si Ústí odložilo vzájemný zápas až na konec listopadu. Měl tak možnost se na favorita celý týden připravovat. Naopak Bahcesehir odehrál v sobotu duel turecké ligy proti Darussaface a prohrál 86:93. Aktuálně je sice až na jedenácté příčce s bilancí dvou výher a čtyř porážek, ale měl na úvod sezony těžký los, když hrál s euroligovými celky.

Ve FIBA Europe Cupu po úvodní těsné prohře s Nymburkem zabral a zvítězil v Baku nad Sabahem 83:65 a v Černé Hoře nad Mornarem 78:71. Velkou zásluhu na tom má pivot Jerry Boutsiele, který je po třech kolech nejužitečnějším hráčem soutěže s průměry 22,7 bodů a 10,3 doskoků. Je tak druhý mezi střelci a třetí nejlepší na doskoku.

OKRES: Střelci se činili, padlo čtyřicet osm gólů. Pět jich dal Michal Pecháček

V Nymburce Boutsieleho čeká atraktivní souboj s Thomasem Bellem, který je pak čtvrtým nejužitečnějším hráčem. Bell je zatím nejlepším nymburským hráčem v soutěži s průměry 14,7 bodů a 8,7 doskoků a 3,3 asistence. Nymburk se však ale opírá hlavně o sílu týmu, když se pravidelně točí deset hráčů. Naopak Bahcesehir vsází na první pětku složenou ze zahraničních hráčů, kteří téměř nestřídají.

„Musím říct, že jsem nečekal, že už teď budeme mít šanci na postup. Ale mi ten postup ani teď neřešíme. Je to pro nás jen další zápas ve skupině. Je to proti nejsilnějšímu soupeři ve skupině, který má v týmu hodně velkých individualit, takže to bude hodně těžké. Ale o výhru se budeme snažit. Máme dobře našlápnuto,” uvedl před utkáním nymburský basketbalista Jaromír Bohačík. „Budeme se držet toho, co jsme předvedli v Istanbulu. Recept je nastavený asi správně, když to v Turecku vedlo k výhře. Budeme to chtít hnát nahoru dolů, abychom je unavili a dostali je z jejich komfortní situace. Vysoké tempo bude klíčem k zápasu,” přidal Bohačík.

„Dosavadní výsledky ve skupině pro mě nejsou překvapením, protože to jen potvrzuje potenciál našeho týmu. Vždy jdeme na hřiště a necháme tam všechno. A v tom musíme pokračovat,” podotkl Sukhmail Mathon, hráč Nymburka. „Bahcesehir určitě přijede hodně nažhavený, zvláště když jsme ho porazili u nich doma ve velmi vyrovnaném zápase. My ale chceme vyhrát znovu a půjdeme do toho také nažhaveni,” uvedl Mathon.