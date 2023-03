Nymburk před pauzou prohrál poslední dva zápasy v Děčíně a ve čtvrtfinále Českého poháru v Brně. V tabulce KNBL je tak druhý se ztrátou dvou výher na první Brno, ale má zápas k dobru. Zároveň má náskok dvou výher na Pardubice a Ústí, ale ty mají také zápas k dobru. Pokud by tak Nymburk s Ústím prohrál, mohl dal by Slunetě šanci se na něj dotáhnout.

Sluneta také před pauzou prohrála s Pardubicemi, ale předtím vyhrála jedenáct ligových zápasů v řadě. Sérii začala výhrou právě nad Nymburkem, kterého v prosinci zdolala na své palubovce 96:83. Nymburk tehdy prohrával dokonce o třicet dva bodů, než v závěru zápas zdramatizoval, ale Ústí si pohlídalo historickou výhru nad Nymburkem.

Předtím totiž Nymburk vyhrál šedesát vzájemných zápasů v řadě, když se Slunetou prohrál naposledy v sezoně 2000/01.

Sluneta se opírá o čtveřici Američanů v čele se Spencerem Svejcarem, který je s průměrem 18,1 bodů třetím nejlepším střelcem soutěže. Velmi dobře hraje i rozehrávač Tony Hicks, který je čtvrtým nejužitečnějším hráčem ligy.

Nymburský klub opět spustil speciální akci, kdy děti do 15 let mohou přijít na utkání zcela zdarma. A jako bonus si mohou vzít zdarma i jednoho dospělého jako doprovod.

„Během pauzy jsme se snažili pracovat na věcech, ve kterých jsme měli nedostatky. Pořádně jsme potrénovali, něco si vyříkali a teď to budeme chtít ukázat na hřišti. Ústí má teď dobrou formu a musíme si na něj dát pozor, hlavně se ale chceme soustředit sami na sebe, abychom hráli tak, jak jsme si řekli. Teď nastává čas, abychom začali předvádět výkony, které se od nás očekávají,“ uvedl před utkáním Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka.

„Všechno špatné, co se nám zatím v sezoně stalo, je třeba nechat za námi a teď v té poslední třetině sezony ukázat, co v nás je,“ řekl nymburský basketbalista Martin Kříž. „Uvidíme, z jaké pozice do play off půjdeme, ale ty zbylé zápasy v nadstavbě musíme využít k tomu, abychom ukázali výrazné zlepšení ve všech aspektech hry a vrátit se zpět na vítěznou vlnu,“ dodal Kříž.

David Šváb