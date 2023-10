Basketbalisty Nymburka čeká ve středu druhé domácí utkání sezony. Ve 4. kole Kooperativa NBL přivítají Brno a hráči se budou snažit napravit nečekané zaváhání z palubovky USK Praha, kde v sobotu prohráli 73:75. Zajímavostí zápasu je, že Brno nově trénuje Martin Vaněk, který pochází z Nymburka a prošel místní akademií. Utkání v nymburském Sportovním centru začíná v 18 hodin.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Slavia Praha (111:57) a loučení s kariérou Petra Bendy | Foto: Tomáš Laš

Nymburk vstoupil do sezony dvěma vysokými výhrami nad Olomouckem a Slavií, ale v sobotu nečekaně zaváhal na Folimance, kde se trápil v útoku a v závěru dovolil domácím otočit skóre střelou v poslední vteřině. Na USK těsně prohrálo i Brno a to 62:64. To následně padlo i v Pardubicích 73:91 a je tak stále bez vítězství, jelikož zápas s Pískem se odkládal.

„K Brnu máme respekt. Mají zajímavý mix zkušených a mladých hráčů z velmi dobré akademie. K tomu přivedli zajímavé cizince. My se ale soustředíme hlavně sami na sebe. Přihodit se může cokoli, podobně jako nám v sobotu, ale důležité je, jak na to zareagujete. Takže já se těším na to, jak tým zareaguje na špatný výkon z posledního zápasu. Budeme chtít ukázat, že umíme zahrát o hodně lépe a znovu potěšit naše fanoušky předvedenou hrou,“ přeje si Francesco Tabellini, trenér Nymburka.

Klíčové bude, jak se Nymburku povede ubránit rozehrávače Brna, jelikož k Viktorovi Půlpánovi se v létě přidal Ondřej Šiška a hned se stal hlavní oporou týmu s průměrem 17,5 bodů na zápas. Druhým hlavním skórerem je Američan Gregory Lee s 15 body na zápas.

Brno přes léto prošlo podobně jako Nymburk výraznou obměnou. Odešel trenér Lubomír Růžička a tým převzal jeho asistent Martin Vaněk. Ten basketbalově vyrostl v Nymburce, kde prošel akademií, a poprvé se tak vrací jako hlavní kouč soupeře.

Z hráčů pak odešli čeští reprezentanti Šimon Puršl a Richard Bálint i všechny zahraniční posily. Tým momentálně hodně sází na mladé české hráče.

Nymburský Jakub Tůma má na kontě 499 asistencí a příští tak bude jubilejní.

„Je to důležitý zápas. Chceme se vrátit na vítěznou vlnu a také předvést lepší výkon, než jaký jsme ukázali na USK. Hrát rychlý basket s agresivní obranou. Chceme hrát podobně jako první domácí zápas se Slavií, i když to nebude nic snadného, protože Brno je kvalitní soupeř,” uvědomuje si nymburský basketbalista Ondřej Sehnal. „Když ale budeme hrát hru, kterou trénujeme, tak i díky naší široké lavičce bychom je měli uběhat. U Brna je to hodně o rozehrávačích Viktorovi Půlpánovi a Ondrovi Šiškovi, oba jsou siloví, těžko se brání jeden na jednoho, tak si budeme muset pomoc týmovou obranou a nepouštět je do jejich nájezdů, ve kterých jsou silní,“ ká jasno Sehnal.