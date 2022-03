Nymburk šel do utkání bez nemocných kapitána Vojtěcha Hrubana a Gorjoka Gaka. Ale také s extra motivací ukázat, že nedělní prohra s Opavou ve finále poháru byla jen výjimkou. Od začátku se tak nymburští hráči do soupeře zakousli a předváděli nejlepší obranu v sezoně. Ústí se těžko dostávalo do zakončení, často vyhazovalo míč do autu či nestihlo časový limit na útok.

Za první čtvrtinu Nymburk dovolil hostům jen sedm bodů a rychle získal dvouciferné vedení. Ve druhé čtvrtině pak v útoku zavelel Jerrick Harding, který dal během dvou minut 11 ze svých 22 bodů a ztráta Ústí narostla přes dvacet bodů.

Nymburk dominoval, a když na konci třetí čtvrtiny třemi trojkami v řadě nastartoval šňůru 14:0, narostl náskok domácích na 43 bodů.

„Pro nás to byl dobrý zápas. Tvrdě jsme dřeli. Byl to hodně fyzický zápas od prvních minut, ale my na to odpověděli velmi dobře a jasně jsme vyhráli. Jsem spokojený s reakcí hráčů na pohárový neúspěch. Byl to pro nás těžký víkend, ale hráči na to chtěli odpovědět výkonem na hřišti a to se podařilo,“ potěšilo Aleksandera Sekuliče, kouče Nymburka.

„Viděli jsme Nymburk v plné síle a s velkou motivací. A to se proti němu pak těžko hraje,“ uznal hostující trenér Jan Šotnar. „V prvním poločase nám ukázali, jak vypadá obrana evropské úrovně. My se nedostali prakticky k ničemu. A to i přesto, že jsme se snažili a nic jsme nevypustili. Nemohu hráčům nic vytknout. Po těch šesti výhrách teď přišlo vystřízlivění proti soupeři s velkou kvalitou. Během sezony se občas stane, že Nymburk nemá takovou motivaci, ale po neúspěchu v Českém poháru ukázal svou sílu v plné kráse,“ chválil domácí tým Šotnar.

„Chtěli jsme do zápasu vstoupit naplno a s velkou energií. A to se povedlo. Soupeře jsme nepouštěli k volným střelám, a když už vystřelili, tak jen s obtížemi a pod tlakem. Hráli jsme tvrdě, týmově a spravili jsme si chuť po poháru,“ radoval se i nymburský basketbalista František Rylich. „Vždy to může být lepší a budeme se to snažit ještě zlepšit, ale dostat od Ústí těsně přes padesát bodů je dobrý počin. Bylo vidět, že jim naše obrana dělá potíže. Nikdo nemá rád, když vás soupeř presuje po celý zápas po celém hřišti. Každý z nás odvedl dobrou práci v obraně a bylo to vidět na výsledku. Tohle vítězství bylo důležité, ale zároveň bylo důležité, jak vyhrajeme. Chtěli jsme dominovat, abychom se nastartovali do dalších zápasů,“ přidal Rylich.

Nymburk - Ústí nad Labem 94:53 (21:7, 29:14, 26:19, 18:13)

Nejvíce bodů: Harding 22, Ross, Benda a Palyza po 11, Routt a Kříž po 8, Kovář, Rylich a Tůma po 6, Váňa 5 - Pecka 14, Autrey 11, Joseph 9. Fauly: 18:14. TH: 9/7 - 10/8. Trojky: 11:5. Doskoky: 42:38. Ztráty: 10:20. Zisky: 7:4. Asistence: 20:10.

David Šváb