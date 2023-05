Jestli chtěli pomýšlet na druhou výhru v semifinálové sérii, museli by předvést o dost lepší výkon. Basketbalisté Nymburka po den starém vítězství nad celkem Opavy ve druhém měření sil narazili. Hostující košíkáři vrátili obhájci trofeje porážku i s úroky. Ve středu vyhrál Nymburk o třináct bodů, v dalším zápase padl o devatenáct 75:94. Série hraná na čtyři vítězné zápasy je nyní vyrovnaná 1:1.

Z basketbalového utkání druhého semifinále Kooperativa NBL Nymburk - Opava (75:94) | Foto: Tomáš Laš

Zápas byl zčásti vyrovnaný jako včera. Jenže pak se povedl Opavě podobný kousek, jaký se povedl domácím o den dříve. Hosté vedli v poločase o pět bodů, což pro favorita často nic není. Jenže ve třetí desetiminutovce dokázali dát domácí pouhých devět bodů, zatímco opavští borci nasázeli do koše třiadvacet bodů. A takový náskok se maže špatně i tak silnému týmu, jakým Nymburk je. Opava ukázala, v čem je její síla a předvedla, že vyřazení Brna, které bylo po základní části druhé, nebyla náhoda.

Hattrick Kadeřábka nestačil. Pak to byla divočina na hřišti i mezi diváky

Opava si opět pomohla trojkami, kterých trefila jedenáct oproti pěti nymburským. Domácí sice zlepšili doskok, ale to jim nebylo nic platné. Nymburk táhl třiadvaceti body Lockett, hosté rozložili střelecké síly mezi více hráčů. Hned pět jich mělo dvouciferné číslo.

„Bohužel se tohle s námi táhne celou sezonu. Vyhrajeme nějaký důležitý zápas a pak si myslíme, že to půjde samo. Můj pohled je jednoduchý, vyhrál tým, který to prostě chtěl víc. Není možné, abychom v prvním poločase dostali 54 bodů jenom proto, že nechceme běhat, nechceme se vracet, nekomunikujeme, necháme jim volné střely a chytnou se. Kdybychom bránili tak, jako většinu druhé půlky, tak bychom dostali tak 80 bodů a bylo by to jiné. Ale tak to bohužel nebylo. Navíc jsme nedali spoustu otevřených střel,“ byl zklamaný trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.

„Myslel jsem si, že do zápasu půjdeme poučeni ze čtvrtfinále, kde nám druhý zápas nevyšel, bohužel to zase bylo podobné a mysleli jsme si, že to půjde samo. Důvodů bude více. Ale hlavní je nasazení. Necháme dát soupeře lehké body, nám naopak střely nepadly, a když to nešlo, dali jsme hlavy dolů. V obraně jsme nehráli na sto procent, v útoku jsme byli statičtí, nepůjčovali jsme si míč, neběhali jsme. Vůbec jsme nedělali to, co jsme měli a celkově se na tu naší hru muselo koukat hodně těžko, za což se fanouškům omlouváme,“ litoval porážky František Rylich, hráč Nymburka).

Bím rozhodl v nastavení. Byla to pro nás facka, ulevil si Šmejkal

„K vítězství v Nymburce vedl především týmový výkon a naše skvělé procento střelby ze všech pozic. I když nás Nymburk porazil na útočném doskoku, nám to stačilo. Vybudovali jsme si dvacetibodový náskok, pak jsme trochu znervózněli, Nymburk se nadechoval, ale v tom momentě hrál příliš individualisticky, minuli dvě, tři střely a my jsme si to pohlídali. Včera jsem se spletl, když jsem říkal, že vyhrajeme o patnáct, bylo to o devatenáct a pak jsem říkal, že dá Jurečka 6 trojek, tak je dal v první čtvrtině celý tým (smích) a ty trojky rozhodly. Co čeká Nymburk v Opavě? Herně nevím, ale určitě hezká návštěva. Naši fanoušci jsou hladoví po výhrách a po dobré atmosféře, zvlášť po nepříliš podařeném začátku sezony,“ vtipkoval dobře naložený Kryštof Vlček, asistent trenéra BK Opava.

„K prvnímu vítězství nad Nymburkem v sezoně vedlo to, že jsme si řekli nějaké taktické věci, které se nám předtím nedařily. Udělali jsme malé změny a přineslo to velký obrat. Domácí neměli tak velkou úspěšnost střelby. Včera jsme riskovali a některé střelce pouštěli do střelby a jim se dařilo. Ubránili jsme Nymburk na 75 bodech. Tohle všechno si musíme vzít do dalších zápasů. Doma za podpory skvělých fanoušků se budeme snažit atakovat dvě výhry a uvidíme, jaká bude mít ještě série vývoj. Slibuji si od toho dobrý basketbal,“ věří hostující basketbalista Jakub Slavík.

Nymburk - BK Opava 75:94 (21:26, 27:27, 9:23, 18:18)

Nejvíce bodů: Lockett 23, Kovář 10, Rylich a Boeheim po 9, Sehnal 6, Watson 4, Gilyard 3, Palyza a Autrey po 2 - Gniadek a Slavík po 14, Mokráň 12, Zbránek 11. Fauly: 26:28. TH: 30/22 - 26/19. Trojky: 5:11. Doskoky: 41:38. Ztráty: 11:13. Zisky: 11:7. Asistence: 18:21. Stav série: 1:1.