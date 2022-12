Nymburk po minulé porážce od Kolína pracoval na obraně, ale na hřišti to tak nevypadalo. Opava si vytvářela volné střely a trefovala se z velmi dobrou úspěšností i z těžkých pozic. Rychle si tak vypracovala vedení 46:29. Domácí ale ještě do poločasu zabrali a šňůrou 13:1, kterou táhl mladý reprezentant Luboš Kovář, se vrátili do hry.

Do druhé půle Nymburk obranu vylepšil, k čemuž pomohla energie od kapitána Martina Kříže a od Erika Locketta, který se mimo jiné blýskl parádním blokem. Pod košem se pak začal prosazovat Nate Watson a Nymburk postupně otočil skóre až na rozdíl dvanáct bodů. Jenže pak zase přišly chyby a Opava se čtyři minuty před koncem znovu dostala na dostřel tří bodů. Pak ale Lockett nahodil míč na Watsona, trefili se i Kovář se Simmonsem a Nymburk už si výhru vzít nenechal.

Utkání dvou posledních finalistů nabídlo nečekaně moc chyb, Když oba týmy nasbírali celkem 39 ztrát a to často nevynucených. Oba rozehrávači Marek Klassen na straně domácích a Jakub Šiřina z Opavy měli po sedmi ztrátách. Nymburk těžil mimo jiné z toho, že dal o dvacet bodů z rychlých protiútoků více než soupeř.

„Netoužím hrát takové zápasy a stále obracet skóre proti týmům, které přijedou v pohodě a bez tlaku. Lidé mohli vidět, že jsme druhý poločas hráli úplně s jiným nasazením než ten první. A je otázka, zda je to chyba nás trenérů, že nedokážeme hráče na zápas namotivovat, nebo zda to hráči podcení. Jen nasazením ve druhé půli jsme to otočili. Získali jsme doskoky, nedovolili jsme jim tolik volných střel a pak jsme dávali spoustu bodů z protiútoků. První poločas nesnesl naše měřítka,“ uvedl po utkání Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka.

„Neustále pracujeme na obraně, ale v první půli jsme zase měli nedostatek komunikace. Nedokončovali jsme jejich akce a dovolili jim pak zase doskočit. Bylo tam hodně maličkostí, které je třeba zlepšit, také nasazení nebylo takové. Každý hráč musí plnit svoje úkoly, pak můžeme lépe bránit jako tým. Ve druhé půli už to bylo lepší. Začali jsme lépe doskakovat a běhat dopředu,“ hodnotil zápas nymburský basketbalista Erik Lockett.

„Nejsem si jistý, zda oba týmy nyní prochází zrovna šťastným obdobím, protože co já pamatuji, byl to oboustranně asi nejhorší vzájemný zápas, kterého jsem se účastnil,“ ulevil si hostující kouč Petr Czudek. „V první půlce jsme hráli s vírou, že bychom mohli vyhrát, padly nějaké střely a Nymburk se neuvěřitelně trápil. Sice jsme vedli větším náskokem, chybami, které nás provázely celý zápas, jsme pustili Nymburk na sedm bodů. Byly to chyby triviální, žákovské. Bylo jasné, že se ve druhém poločase rozběhnou a přitvrdí obranu. Hráli jsme hloupě, míč neputoval, nevyužili jsme toho, co Kolín tady v pondělí. To znamená sílu na dvojičce. K tomu jsme se vůbec nedostali. Nymburk zaslouženě vyhrál, ale úroveň by spíše odpovídala souboji o horní osmičku než týmů, které by chtěly hrát ve finále,” přidal Czudek.

„Zápas se mi hodnotí velmi těžko, protože nevím, kdy jindy bude Nymburk zase takhle k poražení. V prvním poločase jsme plnili to, co jsme si řekli. Celkem dobře jsme bránili. Ač jsme udělali spoustu nevynucených ztrát, zbytečných chyb, hlavně při rozehrávce, dokázali jsme vést o sedmnáct bodů. Asi tři minuty před koncem prvního poločasu to Nymburk stáhnul na sedm. I když jsme na začátku druhého poločasu byli stále plus sedm, Nymburk se vrátil do hry. My jsme ve třetí čtvrtině úplně nenašli recept. I když Nymburk ve čtvrté čtvrtině přes nás šel, dokázali jsme ještě stáhnout na tři body, doufali jsme, že nám tam ještě nějaká střela padne. Nymburk se nedal a zaslouženě si došel pro vítězství a já jim k tomu gratuluji. Ve druhé půli hrála roli jak zlepšená obrana Nymburka, tak naše únava z menší rotace,” konstatoval po utkání Radek Farský, hráč Opavy.

Nymburk - Opava 91:82 (20:26, 20:21, 30:17, 21:18)

Nejvíce bodů: Simmons 17, Klassen 13 (a 10 asistencí), Watson, Lockett, Kovář a Palyza po 12, Ivanauskas 7, Kříž 4, Benda 2 - Zbránek 16, Jurečka a Šiřina po 12. Fauly: 28:24. TH: 26/14 - 29/21. Trojky: 9:9. Doskoky: 51:39. Ztráty: 20:19. Zisky: 13:14. Asistence: 27:19.

David Šváb