„Tohle utkání bylo víc boj než basketbal. Myslím si, že Pardubice byly v závěru lepší a výhru si zasloužily. Našim hráčům nemůžeme vytknout bojovnost, což se odrazilo na bodech z protiútoku, na útočném doskoku a doskoku vůbec. Věděli jsme před utkáním, že nás bude tlačit bota v postupném útoku, a bylo to opravu patrné. Přišli jsme o jednoho klasického rozehrávače a jednoho hráče, který to může hrát,“ řekl trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.

Pak začal úřadovat pod košem Nate Watson, který sbíral bloky v obraně a sám dostával silou míč do koše. Předvedl mimo jiné pěknou smeč rovnou z doskoku. Nymburk tak ve druhé čtvrtině vedl už o osm bodů, ale dovolil Pardubicím se ještě do poločasu vrátit do hry. „Já věděl, že teď bude třeba, abych se víc zapojil já. Snažil jsem se co nejvíce pomoci v soubojích s jejich obrovským pivotem Rikičem. Bohužel to na výhru nestačilo. Netrefovali jsme se tolik z dálky, ale hlavně jsme udělali 18 ztrát a to je moc na každý tým,“ smutnil Watson.

Skóre se tahalo až do čtvrté čtvrtiny, jenže v té dal Nymburk za prvních šest minut jen dva body z trestných hodů a Pardubice odskočily na devět bodů. Následná trojka Locketta a koš Františka Rylicha sice přinesly zápletku, ale Pardubice už si první výhru v Nymburce po 12 letech vzít nenechaly.

„Gratulace do Pardubic, nám nezbývá než dál tvrdě pracovat nejen v trénincích, ale také na příchodech nových hráčů. Měli jsme tam hodně zbytečných ztrát, také bychom měli eliminovat to, že nám dá soupeř snadný koš po seběhnutí, kdy obránce zaspí. To, že pak na konci dají Petr Šafarčík s Tomášem Vyoralem těžké střely, to už se nedá nic dělat. Bohužel teď takto zkušené hráče na rozehrávce nemáme. Musíme zapracovat na sebevědomí,“ uvedl Sokolovský.

ERA Basketbal Nymburk - BK KVIS Pardubice 68:76 (19:16, 19:20, 14:17, 16:23)

Nejvíce bodů: Lockett 17, Palyza 15, Watson 14, Benda 7, Ivanauskas a Rylich po 5, Tůma 3, Kovář 2 - Šafarčík 17, Rikič a Vyoral po 13. Fauly: 27:22. TH: 20/14 - 26/16. Trojky: 8:6. Doskoky: 45:37. Ztráty: 18:10. Zisky: 5:8. Asistence: 12:12.