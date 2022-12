Do druhé půle ale nastoupil Nymburk už zcela probuzený, zagresivnil obranu a rychle začal stahovat manko. Hlavně zásluhou Klassena, Erica Locketta, Martina Kříže a Lukáše Palyzy. V závěru třetí čtvrtiny pak Luboš Kovář poslal Nymburk po dlouhé době do vedení.

Jenže Kolín našel do poslední čtvrtiny zbytky sil a hodně mu pomohly dvě trojky Michala Mareše pět minut před koncem. Následovala smeč Petráše a čtyři trestné hody Číže, který potrestal faul a technickou chybu Locketta. Sedmibodové vedení Kolína ještě dokázal Nymburk stáhnout na jediný bod trojkami Locketta a Gerela Simmonse, ale Kolín už si výhru vzít nenechal. Poslední útok totiž domácím nevyšel podle představ, a když se míč dostal na volného Kováře, nenašel český reprezentant pod tlakem časomíry dostatek klidu a koš netrefil.

„Gratuluji Kolínu k vítězství. Odehráli zápas, jaký jsme jim my dovolili. Tato prohra jde za mnou, protože jsem nedokázal přesvědčit hráče, že je třeba nastoupit s maximální koncentrací a nasazením,” sypal si popel na hlavu trenér Nymburka Ladislav Sokolovský. „Kolín je tým, který když se chytne, tak se s ním hraje těžce, což se potvrdilo. Měl jsem asi také rychleji reagovat na pick and roll soupeře. Ve třetí čtvrtině jsme ukázali srdíčko, ale stále jsme nebyli schopni se dostat do naší hry a hrát rychle. Každá série jednou končí a je třeba začít novou. Jde hlavně o to, abychom se z toho poučili, protože máme před sebou další těžké zápasy,” vyprávěl kouč Nymburka.

První třetinu nymburští hokejisté zaspali. Dorazili se obrovskými hrubicem

Vzhledem k tomu, že Nymburk trénuje od 11 hodin, neměl by pro něj být tento nezvyklý čas zápasu takový problém jako pro Kolín, který trénuje po večerech. „Třeba si teď hráči uvědomí, že je třeba mít maximální koncentraci a že to nepůjde samo jako v předchozích zápasech. Upozorňovali jsme na Adama Číže, že to bude brát na sebe, ale musíme být pozorní i u ostatních hráčů. Kolínu tam hodně pomohl Michal Mareš, který tam dal dvě trojky, když jsme měli bohužel ruce dolů. Jako organizátor jsem si tyhle zápasy pro děti užil více než teď jako trenér. Předchozí tři tato utkání byla jednoznačná. Teď děti poprvé měly možnost vidět vyrovnaný duel, bohužel se špatným koncem pro nás,“ dodal Sokolovský.

„Nechtěl bych se na nic vymlouvat, že se hrálo dřív a že to bylo jiné než běžně. My hlavně nezvládli první poločas v obraně. Kolín hrál velmi organizovaně a účelně pick and roll a hledal z toho své klíčové hráče, kteří byli téměř neomylní. Když jsme zesílili krytí na pivota, tak dali trojky, pak to vzal do svých rukou Adam Číž, který dal těžké střely. Nám se prostě vůbec nedařilo zastavovat jejich klíčové hráče. Pokud má od nás někdo pocit, že to půjde samo, tak to tedy ne. České týmy mají kvalitu a musíme být více koncentrovaní,“ uvevil si Lukáš Palyza, hráč Nymburka). „Když necháte hráče rozehrát se do takových výkonů, tak dají i těžké střely ve chvíli, kdy už to vypadalo, že půjdeme přes ně. To je pro nás velké ponaučení, že nesmíme dělat rozdíly mezi českou ligou a Ligou mistrů, že ke každému utkání je třeba přistupovat stejně,“ přidal Palyza. „Co se týče zápasu pro děti, tak tento brzký začátek přináší jen trochu jinou přípravu na zápas, ale jak to pak začne, je to jak kterýkoli jiný zápas. Já osobně nevnímám, jestli je večer nebo deset ráno. To není nic, na co bychom se měli vymlouvat. Atmosféra byla skvělá a já bych byl pro to, aby se takové zápasy hráli klidně třikrát za sezonu,“ řekl nymburský basketbalista.

„Zápas nabídl dva úplně odlišné poločasy. V tom prvním jsme to nebyli my. Ve druhé půli jsme to zlepšili, ubránili jsme a začali jsme dávat, soupeř nevěděl, jak přes nás dát koš. Jenže pak, když jsme šli konečně přes ně, tak jsme udělali zbytečné dva fauly při trojkovém pokusu a další chyby a Kolínu jsme to tak usnadnili. Kolín si zasloužil vyhrát, my ne. Přitom ve třetí části to vypadalo, že jim docházejí síly. Zpomalili, nevraceli se tak rychle, tak jsem si myslel, že to bude v naší režii, jenže Kolín někde našel poslední zbytky sil a stačilo jim to,“ konstatoval po utkání nymburský hráč Luboš Kovář.

Na kolínské straně byla naprosto patrná velká euforie. „My jsme strašně šťastní, že jsme tu vyhráli. Vedla k tomu poctivá práce. V sobotu jsme doma vyhořeli s Brnem a já vkládal hráčům do hlavy, že si to vítězství potřebujeme někde vzít zpátky. Nečekal jsem, že se to povede tak rychle a zrovna tady v Nymburce, ale vedlo k tomu, že jsme po celých čtyřicet minut dodržovali pokyny,“ radoval se Adam Konvalinka, trenér Kolína. „Vypadli jsme z role jen na začátku třetí čtvrtiny, než jsme se zase chytli, a pak jsme zase dodržovali to, co jsme si řekli. Pomohlo nám, že jsme s Nymburkem už hráli v přípravě a hráči pochopili, že s ním mohou hrát vyrovnaně a šli do utkání se sebevědomím. A že když budeme dostatečně tvrdí a odolní, tak se nemusíme bát. Neměli jsme co ztratit a s tím jsme do zápasu šli. A se štěstím to vyšlo. Tahle výhra je pro mě i velká úleva, protože po prohře s Brnem hrozilo, že se nám čelo tabulky vzdálí a dostali bychom se pod tlak. Teď se nám na tabulku bude koukat mnohem lépe, jelikož máme polštář jednoho vítězství na ty hladové týmy pod námi, jako jsou Děčín nebo Pardubice. Myslím si, že celá soutěž bude ještě hodně zajímavá,“ rozpovídal se dobře naladěný kouč Kolína.

Foto: okresní střelci: Sokolečský Stánok dal dvacet gólů, jeho tým sedmdesát dva

„Povedlo se nám dobře vstoupit do utkání. Když se Nymburk rychle dostane do vedení, tak je většinou po zápase, ale nám se naopak povedlo vést. Do poločasu jsem šli s náskokem třinácti bodů. Ten jsme sice ztratili, i když jsme byli připraveni na to, že na nás Nymburk šlápne, ale pak jsme ukázali mentální sílu a dokázali jsme, že máme vyspělý a zkušený tým a nesesypali jsme se. V závěru nám pak pomohlo i štěstí, když byl Luboš Kovář volný na trojce, ale netrefil,“ popisoval derby Adam Číž, autor sedmadvaceti kolínských bodů a nejlepší skórer zápasu. „Nymburk začal vše přebírat, čímž nám narušil kombinace a bylo to hlavně o hře jeden na jednoho. Já se cítil dobře, tak jsme to bral na sebe. Tohle utkání pro děti je dost nezvyklé. Je hodně slyšet ten dětský řev. Ale je to super. Pořádnou atmosféru na basketu v Česku bohužel moc nemáme, takže za mě to bylo fajn. Vnímal jsem i podporu našich dětí, které přijely podpořit Kolín. Chtěli jsme hlavně odehrát dobrý zápas a nedostat o třicet, jak to tu často bývalo. V průběhu zápasu jsme tomu začínali věřit. My si myslíme na medaile, tak musíme umět hrát s každým. Sem jsme přijeli s čistou hlavou a s tím, že nemáme co ztratit. A nakonec je z toho výhra. Pro mě osobně je to vůbec první výhra nad Nymburkem, takže já jsme za to extrémně rád,“ culil se kolínský kapitán.

Nymburk - Kolín 85:87 (19:26, 23:29, 23:10, 20:22)

Nejvíce bodů: Klassen 15 (a 11 asistencí), Kříž 14, Simmons 13, Palyza 12, Watson a Lockett po 8, Tůma 7, Kovář 4, Novák 3, Ivanauskas 1 - Číž 27, Šiška 17, Petráš 15, Novotný 12. Fauly: 25:20. TH: 14/9 - 27/19. Trojky: 10:12. Doskoky: 39:33. Ztráty: 11:12. Zisky: 5:5. Asistence: 21:22.

David Šváb