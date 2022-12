Bahcesehir ale byl v útoku téměř bezchybný a velmi dobře střílel. Navíc se dobře připravil na tvůrce nymburské hry Marka Klassena, kterého presoval jeho kamarád Kasey Shepherd a narušoval tak nymburské zakládání útoku. I proto domácí opět utekli a na začátku druhé půle to bylo už o 15 bodů.

Nymburk se ale vrátil z poločasové přestávky jako vyměněný. Trenéři udělali taktické změny, o rozehru se více staral Eric Lockett, aby Klassenovi odlehčil, a rázem se manko začalo rychle zmenšovat. Domácím se přestala dařit střelba a Nymburk třetí čtvrtinu zakončil šňůrou 10:0 a šel do vedení. Celkem třetí desetiminutovku vyhrál 29:11.

Jenže méně zkušený nymburský tým opět ukázal, že má potíže s hájením náskoku. Začal hrát opatrně, čehož soupeř využil a dostal se zpět do hry. Duel byl vyrovnaný až do konce, když 75 vteřin před koncem mohl Nymburk snížit na rozdíl dvou bodů. Jenže sudí koš Erica Locketta neuznali pro útočný faul a navíc sporně rozhodli, že šlo o faul úmyslný. Soupeř toho využil odskočil na sedm bodů a tím rozhodl o výsledku.

Nymburk tak podobně jako při předchozích porážkách s Bilbaem a Igokeou ztratil zápas až v poslední části.

„Zápas se dá rozdělit na dvě části. V té první jsme nebyli v obraně tolik pozorní a soupeř dal ze třinácti pokusů devět trojek. Musím se podívat, jestli jsme jim dávali moc prostoru, nebo jestli oni prostě měli svůj střelecký den. Ve třetí čtvrtině jsem ale ukázali srdce a to, na co tým má,“ uvedl po utkání Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka). „Když jsme hráli rychle a pohybovali míčem, tak jsme volné pozice našli. Bohužel v poslední čtvrtině jsme pak nějaké otevřené střely netrefili a asi jsme také neudrželi koncentraci v obraně. Neodehráli jsme ale špatné utkání. Soupeř byl dobrý, měl velkou sílu pod košem. Hráči zápas odmakali a bojovali jsme až do konce. Teď musíme vyhrát nad Igokeou. Pokud se to povede, tak při našem utkání v Bilbau budeme muset doufat, že Igokea nevyhraje nad Bahcesehirem. Ale Bahcesehir si tam nebude moci dovolit prohrát, aby nebyla minitabulka, takže naše šance stále žijí,“ přidal kouč poražených.

„První poločas nebyl podle našich představ, navíc Bahcesehir trefil úplně všechno. Ale musím nám dát kredit, jak jsme se dokázali vrátit do zápasu. Z minus patnáct jsme šli na plus šest, ale může nás hodně mrzet, že se pak udělalo pár chyb, neposouvali jsme tolik míč a k tomu přišlo sporné rozhodnutí okolo útočného faulu, ze kterého byl nakonec úmyslný. Tam se to zlomilo,“ přemýšlel nahlas nymburský basketbalista Martin Kříž. „Takže teď máme i horší vzájemnou bilanci. Ale nesmíme věšet hlavy, teď musíme zvládnout zápasy v české lize a následně porazit doma Igokeu. Ten zápas s Igokeou bude hrozně důležitý. Pod košem to bylo hodně zacpané, když jsme najížděli, tak se hodně stahovali a my tak měli otevřené střely. Jen škoda, že jsme pak nebyli schopni vedení udržet. Když jsme šli do vedení, tak jsem se tam dostal do střetu se Savasem, který se po doskoku ohnal loktem a trefil mě do brady. Naštěstí to bylo pod dobrým úhlem, tak jsem se jen oklepal a nebylo z toho nic vážného,“ hodnotil utkání Kříž.

„Povedlo se nám vrátit do hry, ale pak nám to zase uteklo. Dali jsme do toho všechno, proto nás to hodně štve, že se to nepovedlo. Mě spoluhráči dobře připravovali pozice a dařilo se mi, ale mrzí mě, že v poslední čtvrtině, kdy jsme to potřebovali, jsem minul nějaké otevřené střely,“ litoval Gerel Simmons, se sedmadvaceti body nejlepší střelec nymburského celku.

Bahcesehir College - Nymburk 88:80 (25:19, 28:21, 11:29, 24:11)

Nejvíce bodů: Arslan 22, Baygül 21, Boutsiele 16 - Simmons 27, Klassen 18, Lockett 10, Ivanauskas 8, Kříž 7, Benda 6, Watson 4, Kovář, Palyza, Rylich a Tůma po 0. Fauly: 16:22. TH: 24/15 - 11/10. Trojky: 11:14. Doskoky: 44:39. Ztráty: 15:10. Zisky: 9:6. Asistence: 19:12.

David Šváb