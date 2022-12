Na začátku třetí čtvrtiny pak Ústí odskočilo dokonce až na 32 bodů. Pak ale zafungovala agresivní obrana Jakuba Tůmy s Františkem Rylichem podpořená Martinem Křížem, Petrem Bendou a body Gerela Simmonse, který dal 18 bodů Nymburka v řadě.

Tím nastartoval spoluhráče a Nymburk prvních pět minut poslední čtvrtiny nedovolil domácím ani bod. Výsledkem byla šňůra 16:0 a snížení na rozdíl sedmi bodů. Pak ale Martin Nábělek trojkou nápor ukončil a Sluneta už si výhru vzít nenechala.

Nymburk prohrál doma s Igokeou a v Lize mistrů končí

„Všichni viděli, jak jsme k tomu přistoupili," začal své hodnocení zápasu trenér Nymburka Ladislav Sokolovský a pokračoval: „Kdybychom hráli se stejným nasazením jako ve druhém poločase i v tom prvním, tak věřím, že bychom zápas s nějakou kontrolou vyhráli, i když domácí hráli velmi dobře v první půlce, ale hráli dobře, protože jsme je nechali hrát dobře. My jsme pak přitlačili, ale stálo nás to hodně sil, které nám chyběly v koncovce a upřímně jsme si to dneska ani nezasloužili tady vyhrát. I přes tuto prohru zůstávají cíle stejné, ale bude muset asi dojít k nějakým změnám, protože my titul chceme vyhrát. Kdy přijde ta změna, to se uvidí, můžu to být já, mohou to být hráči, ale něco musíme změnit, když nejsme schopni přijet na zápas koncentrovaní, připravení a hrát s tím nasazením, s jakým jsme hráli v druhém poločase.“

Podle nymburského hráče Petra Bendy úvodní minuty nebyly z hostujícího pohledu špatné. „Hráli jsme, co jsme chtěli, ale jak to u nás tuto sezonu bývá, soupeř trefí pár střel, uděláme pár chyb v obraně a ztratíme nějaké míče a soupeř jde do vedení a v ten moment přestáváme hrát jak na obranné, tak útočné polovině," popsal, kde nastal problém a navázal. „Na druhé straně gratuluju Ústí k předvedenému výkonu, zaskočili nás nasazením a my jsme jim nebyli skoro celý zápas soupeřem. Nemůžeme spoléhat na to, že to bude mínus dvacet a pak začneme hrát to, co chceme, agresivní obranu a rychlý přechod do útoku. Nějaké podcenění soupeře tam z naší straně bylo a v momentě, když jsme se všichni cítili trapně, tak najednou nám to sepne a začneme předvádět tu agresivitu na útočné i obranné polovině. Doufám, že se to nebude opakovat, protože to, jak jsem se já dnes cítil na lavičce nebo na hřišti už nechci nikdy zažít.“

Sluneta Ústí nad Labem - ERA Basketbal Nymburk 96:84 (25:22, 29:9, 25:25, 17:28)

Nejvíce bodů: Pecka 25, Svejcar 19, Hicks 13 - Simmons 22, Klassen, Benda a Kříž po 12, Watson a Kovář po 6, Lockett 5, Palyza 3, Ivanauskas, Rylich a Tůma po 2. Fauly: 18:29. TH: 30/23 - 18/13. Trojky: 11:9. Doskoky: 42:29. Ztráty: 17:17. Zisky: 10:8. Asistence: 16:14.

DAVID ŠVÁB