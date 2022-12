Šňůra 7:0 přinesla Nymburk v první čtvrtině vedení, ale za stavu 24:22 přišlo několik ztrát domácích, čehož soupeř využil k získání menšího náskoku. I ten Nymburk ve třetí části smazal, jenže klíčová pasáž přišla za stavu 44:44, kdy následoval další menší výpadek a Igokea odskočila na osm bodů.

Nymburk ještě mohl zápas zvrátit, za stavu 65:68 měl několik příležitostí na srovnání, ale své šance nevyužil, když stejně jako soupeř čtyři minuty neskóroval. Celkem v posledních šesti minutách dali jediný koš ze hry a Igokea si už výhru pohlídala.

„Těžko můžeme vytknout hráčům něco kolem bojovnosti a obrany. V útoku byly nějaké chyby. Myslím, že v první půlce jsme měli docela dost volných střel za tři a je škoda, že jsme některé z nich neproměnili,” litoval Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „Občas jsme měli i nějakou blbou ztrátu, protože se to hrálo naplno a občas tam hráči byli i na hraně sil. Ale nemyslím si, že bychom byli horším týmem. Možná byl soupeř o malilinko lepší, ale určitě byli šťastnější. Jsou zápasy, kdy dáváme hodně a méně bráníme, teď to zase bylo opačně. Škoda, že jsme nedokázali skloubit tu dobrou obranu s lepším útokem,” pokračoval Sokolovský. „Čeká nás v sezoně spousta zápasů. Ještě pořád máme zápas v Bilbau, kde už není ani teoretická šance. Ale to nevadí, hrajeme o to, abychom byli lepší, jak hráči, tak tým a měli jsme lepší formu do zápasů v lize. Když do zápasu vstoupíme naplno, tak jsme schopní bránit a teď to jen musíme ukázat i v lize,“ má jasno kouč Nymburka.

„Je to několikátý zápas, co se dotáhneme a dáme do toho hrozně moc energie, ale pak přijde zkrat, soupeř nás potrestá a najednou z remízy je to zase o pět bodů. Nepovedou se nám dvě minuty, což nás trápí celou sezonu, a je z toho bohužel prohra. Bojovali jsme tak, jak máme v každém zápase. Namotivovaní s tím, že chceme vyhrát, i energií, ale když nedáme koš, tak nemůžeme vyhrát,“ přemýšlel nahlas nymburský basketbalista Luboš Kovář.

„Měli jsme taktiku a chtěli jsme zastavit Raye s Crawfordem. U Kendricka se nám to celkem povedlo, ale jsou to tak zkušení hráči, že když na ně hrajeme dlouho předskok, tak to pak začnou dřív pouštět z ruky a hledat spoluhráče, což nám trochu dělalo problém, jelikož jsme si nepohlídali seběhy pivotů. Pohřbily nás zbytečné ztráty. Já tam také jednu měl. Místo toho, abychom šli do protiútoku, jsme ztratili míč a dostali koš. To zápas rozhodlo. I nějaké šestky nám tam chyběly. To se v tak vyrovnaném utkání načte. Rozhodují maličkosti. Nedá se nic dělat a poslední zápas v Bilbau pro nás bude už jen o napravení reputace,“ vyprávěl po utkání nymburský borec Martin Kříž. „Před námi jsou další dva cíle. A to vrátit k nám Český pohár a obhájit titul v české lize. Je stále o co hrát. I v lize máme prohry, tolik jich dlouho nebylo, takže nás čeká boj. Když ale budeme plnit to, co chceme, tak se určitě vrátíme do role dominantního týmu a favorita. Ta sezona od začátku nebyla úplně obvyklá. Měnil se trenérský tým po dvou odehraných kolech Ligy mistrů. Minimálně zápas na Igokee nám hodně chyběl, protože si myslím, že jsme měli na to je porazit. Tým jde ale postupným tempem nahoru a já věřím, že to půjde výš a výš a vrátíme se na vlnu domácího favorita a vezmeme si zpátky Český pohár a obhájíme titul,“ je odhodlaný Martin Kříž.

Nymburk - Igokea 69:73 (20:19, 17:21, 16:19, 16:14)

Nejvíce bodů: Klassen 14, Simmons 13, Watson 11, Kovář 10, Kříž 8, Lockett 6, Palyza 4, Benda 3, Tůma, Rylich a Ivanauskas po 0 - Crawford 22, Tanaskovič 18, Josilo 8. Fauly: 16:17. TH: 24/16 - 18/11. Trojky: 7:6. Doskoky: 53:42. Ztráty: 15:9. Zisky: 5:9. Asistence: 20:20.

David Šváb