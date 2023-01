Ve třetí čtvrtině pak Brno získalo vedení na svou stranu, ale slabší nymburský útok probudil Lukáš Palyza, dvěma trojkami opět získal vedení pro domácí, ale jen na chvilku. Pak přišla šňůra Brna 10:0 a rázem hosté vedli o šest bodů. Důležité body pro Nymburk pak dal Boeheim, ale Brno začalo unikat.

Další dvě trojky Palyzy v poslední čtvrtině a trojky Ondřeje Sehnala a Luboše Kováře udržely Nymburk ve hře. V koncovce však ukázal svou zkušenost Američan Culpepper, který se velkou část zápasu trápil, ale v posledních dvou minutách dal tři důležité koše.

Trojka Sehnala sice přinesla minutu před koncem snížení na jediný bod, ale pak si Nymburk nepohlídal doskok a Culpepper dal rozhodující koš. Následně se Nymburk ještě snažil o vyrovnávací trojku, ale volnou pozici si nevytvořil a Brno se už ubránilo.

Ohlasy po utkání

Ladislav Sokolovský (trenér Nymburka): „Na konci jsme udělali více takových malých chyb, které rozhodly. Dvakrát, třikrát jsme nedoskočili pod vlastním košem míč. To se stalo i ve chvíli, kdy to bylo jen o bod a mohli jsme jít do útoku, ale nedoskočili jsme a soupeř dal koš. V útoku si pak musíme více půjčovat míč a najít volnou střelu, což Brno dělalo po celý zápas lépe. Ale nemyslím si, že bychom byli horší tým než Brno. Oba týmy tam měly lepší a slabší momenty a na konci mělo Brno více štěstí, které jsme mu trochu věnovali. Na konci jsme nechali Culpeppera rozhodnout. Zbytečně jsme tam propadali. My nasadili dva nové hráče. Jimmy Boeheim ukázal, že je velký bojovník, doskočil, co měl. Jen škoda, že neproměnil ještě o jednu trojku více. Ale to přijde, až získá jistotu a s týmem se sehraje. U Coryho Reevese je třeba zapracovat na obraně, protože se tam párkrát zasekl. U poslední akce jsem věřil hráčům, které jsem tam poslal. Chtěl jsem tam Erica Locketta kvůli nájezdu, proto jsem tam nedal Lukáše Palyzu, který jinak hrál dobrý zápas. Dejme tomu, že jsem se rozhodl špatně.“

Lukáš Palyza (hráč Nymburka): „Brno přijelo s velmi dobrým defenzivním plánem. Udrželi nás na 79 bodech, což je na nás málo a měli jsme být efektivnější. V některých úsecích hry nás nutili do těžkých zakončení, my nehráli tak rychle a hůře jsme se prosazovali. Oni pak měli silnou hru jeden na jednoho a proměňovali i těžké pozice. My tam byli s rukama nahoře, ale oni to přesto trefili. Měli hru pestrou a hlavně v obraně hráli to, co chtěli. Nás to mrzí, protože vrátit se na první místo bylo velké lákadlo, ale prostě přijelo velmi dobře připravené Brno, které nám bylo vyrovnaným soupeřem, který měl na konci více štěstí a vyhrál. Ve druhé půli mi to padalo a cítil jsem, že kluci mi věří, ale i když jsme tam dali nějaké trojky po sobě, tak Brno odolávalo a pořád s námi drželo krok. Nám se nedařila nějaká větší šňůra. To nás provází celou sezonu, že tam nemáme ty silné desetiminutovky jako v minulých sezonách, kdy bychom zápas rozhodli už v první půli. Náš tým se hodně mění, teď zase zapracováváme dva nové hráče, musíme pracovat a věřím, že do play off se zvedneme.“

Lubomír Růžička (trenér Brna): „Je to první krůček v rámci historie, první vítězství nad Nymburkem a první triumf v základní části. Ale zítra je zas nový den a stále je to jen prostředek sezony. Do play off ještě zbývá patnáct zápasů. Teď musíme zapracovat nové hráče a snažit se o to, abychom hráli jako ve třetí čtvrtině. To byl náš basketbal. V první půlce jsme měli spoustu střel, ale neproměňovali jsme je. Jsem strašně rád za výhru, protože nám dá elán do další práce. Hodně nám pomohl ten výjezd do Lotyšska, kde jsme mohli strávit tři dny pohromadě, koukali jsme na hodně videí a měli jsme tam i dobrý zápas. Mohli jsme si vyzkoušet hru se třemi guardy, kluci se stále poznávají. Mám z toho dobrý pocit a vůbec mi nevadí ten náročnější program, protože já bych byl nejraději v hale pořád. Poté, co jsme měli problémy s Watsonem, jsme na něj od začátku druhé půle nasadili Kubu Krakoviče. Ten si sice udělal fauly, ale odvedl dobrou práci a věděli jsme, že Šimon Puršl nám tam pak zase pomůže z lavičky. Toto rozhodnutí nám vyšlo. Culpepper byl už trochu frustrovaný, ale je to velký hráč a i když nedává, tak si další pozice vzal a začalo mu to padat. Puršl s Culpepperem nám dali ve druhé půli dvacet pět bodů a to bylo rozhodující.

Viktor Půlpán (hráč Brna): „Byl to hodně vyrovnaný zápas a náročný. Jsem rád, že jsme to urvali, i když jsme tam měli hlušší místa. Ale udrželi jsme se v kontaktu, což bylo klíčové, abychom to pak na konci urvali. V první půli nám to tolik nepadalo, zvláště některým, ale těm to pak zase padalo ve druhé půli jako třeba Šimonovi Puršlovi a Randymu Culpepperovi. Máme tým dobře poskládaný, že se o ty body dokážeme všichni podělit. Právě proto to mají týmy proti nám těžké, protože to není jen o jednom či dvou hráčích. Teď byl program náročný, ale poprali jsme se s tím dobře a dokázali jsme to zlomit, což je pro nás důležité do dalších zápasů. Ve druhé půli jsme začali lépe plnit pokyny, se kterými jsme šli do zápasu. nedovolili jsme Watsonovi jednoduché koše jako v první půli. Dobře jsme bránili.“

Nymburk - Basket Brno 79:83 (23:19, 20:19, 18:26, 18:19)

Nejvíce bodů: Watson a Palyza po 14, Sehnal 13, Boeheim 8, Lockett a Kříž po 7, Rylich a Tůma po 4, Kovář a Reeves po 3, Benda 2, Váňa 0 - Puršl 15, Půlpán a Bálint po 14, Culpepper 11. Fauly: 21:18. TH: 15/8 - 18/15. Trojky: 11:6. Doskoky: 45:42. Ztráty: 10:8. Zisky: 5:5. Asistence: 18:14.

David Šváb