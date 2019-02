Nymburk /FOTOGALERIE/ - Potřebovali vyhrát o dvanáct bodů. To se sice nestalo, ale vítězství slavit mohli. Aspoň něco. Basketbalisté Nymburka porazili v dalším zápase prestižní Ligy mistrů na své palubovce litevský tým BC Lietkabelis Panevežys o sedm bodů.

„Už od návratu po vánočních svátcích se na tento zápas připravujeme,“ říkal před důležitým zápasem kapitán nymburského mužstva Pavel Pumprla.

Utkání nabídlo hodně. Týmy se přetahovaly o vedení a dlouho nebylo jasné, kdo se bude radovat z vítězství. O něm rozhodli domácí košíkáři až v poslední pětiminutovce.

Nymburk začal dost nervózně. A také prohrál první čtvrtinu. Jenže ve druhé desetiminutovce výrazně zlepšil obranu, povolil soupeři jen šest bodů a skóre převážil na svoji stranu. Jenže hosté zase bodově opanovali třetí část a vedli o dva body. Fanoušci Nymburka hnali svůj tým za vítězstvím a toho se také dočkali.

Český mistr si tak uchoval naději na pohárové mače i po základní skupině. Nyní je na šestém místě tabulky se shodnou bilancí jako má právě litevský tým, jenže ten vyhrál doma o jedenáct bodů, a proto zůstal před Nymburkem.

"Věděli jsme, že je to naše poslední šance, abychom s vývojem ve skupině něco udělali. Je to obrovské zadostiučinění a obrovská radost z vítězství," uvedl po utkání nymburský borec Martin Kříž.

"Začátek nebyl úplně podle našich představ a jejich pivoti si dělali prostor pod košem. Ve druhé části jsme ukázali, že umíme v obraně přitvrdit. Dostali jsme se do dvoubodového náskoku a to nás trochu uklidnilo. Pak jsme sice zase prohrávali, ale nakonec jsme se vrátili do zápasu a výsledek dotáhli do vítězného konce. Byla šance také vyhrát o dvanáct bodů, ale aspoň ža to dopadlo takhle," dodal Kříž.

Nymburk – Lietkabelis 78:71

Nejvíce bodů: Bohačík 20, Lawrence 16, Benda 8 – Wilson 18, Kariniauskas 9, Dimec a Valinskas po 8. Fauly: 19:20. Trestné hody: 25/17 – 16/12. Trojky: 9:5. Doskoky: 47:37. Čtvrtiny: 19:26, 18:6, 16:23, 25:16.

Tabulka po 10. kole

1. AEK Atény 9 8 1 729:678 17

2. Jeruzalém 9 7 2 783:692 16

3. Bamberg 9 6 3 759:727 15

4. Antverpy 9 5 4 742:713 14

5. Lietkabelis 10 3 7 748:779 13

6. Nymburk 10 3 7 770:822 13

7. Fuenlabrada 9 3 6 699:767 12

8. Dijon 9 2 7 684:736 11