FOTO: Nymburk přivedl americkou posilu pod koš, přišel Sanders

Kádr basketbalistů Nymburka se rozšíří o amerického pivota Nakye Sanderse. Šestadvacetiletý rodák z New Yorku naposledy působil ve francouzském Štrasburku, kterému v úvodu sezony pomohl postoupit z kvalifikace do Ligy mistrů a následně se zranil. Do Nymburka přichází na měsíční zkoušku.

Nakye Sanders | Foto: David Šváb