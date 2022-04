„Přiznám se, že jsem to až tak velké nečekal. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli, a děkuji divákům, že přišli a vytvořili výbornou atmosféru. Byl jsem trochu naměkko. Členové fanklubu si přinesli masku s mojí podobiznou, takže nás tu bylo víc (smích). Musím ještě vymyslet, jak jim to oplatím. S většinou členů fanklubu se znám osobně dobře a naše vztahy fungují na kamarádské úrovni. Jsem moc rád, že jsem se mohl potkat s Mirkem Janstou. Prožili jsme spolu spoustu titulů a potěšilo mě, že si na tenhle zápas udělal čas a do Nymburka přijel. Trochu mi to narušilo koncentraci před zápasem, já jsem zvyklý si dělat svoje věci,“ vyprávěl v pátek čerstvý čtyřicátník Petr Benda.

„My jsme opravdu šťastní a vděční za to, co Petr Benda odvedl pro tento klub. A je neuvěřitelné, že i ve čtyřiceti letech stále hraje, jak kdyby mu bylo dvacet. Takže jsem si užil to, že jsme mu mohli takto popřát před zápasem. Kdo jiný si to zaslouží, než právě Petr,“ uvedl trenér Nymburka Aleksander Sekulič.

Oslavy se promítly i do začátku zápasu, kdy oba celky velmi dobře střílely a skóre rychle narůstalo. Nymburk chvíli táhl Harding, pak Kříž, pak Ross a poté převzal štafetu Kovář. Ve druhé části domácí hráči ale zkoncentrovali svou obranu, dovolili soupeři jen devět bodů a rychle získali dvacetibodový náskok, který si pak v klidu hlídali.

Oba celky předváděly pěkné akce. V dresu Nymburka se po nemoci objevil kapitán Vojtěch Hruban, který tak nastoupil do 500. ligového utkání. A oslavil to parádním dunkem přes Nikolu Vujoviče.

Nymburk v zápase dominoval hlavně na doskoku, kde posbíral o 30 doskoků více než soupeř a hned 28 útočných doskoků, což je rekord sezony. Celkem měl Nymburk 57 doskoků a jen Brno mělo v této sezoně o jeden doskok v zápase více.

„Jsem rád, že se kluci s tím netradičním začátkem vyrovnali a dovedli zápas k vítězství. Ze začátku jsme kvůli tomu ceremoniálu byli trochu měkčí, ale od druhé čtvrtiny jsme zlepšili obranu a udělali jsme si náskok. V sezoně jsme měli s Hradcem občas problémy. Teď to vypadalo snadně, ale nebylo to snadné, vysoká výhra byla hodně o našem výkonu. Třeba Luboš Kovář hraje poslední dobou dobře. Je to mladý hráč, který se neustále zlepšuje. Poslední dobou u něj vidíme velký progres. Ale byl to hlavně dobrý týmový výkon,“ řekl po zápase kouč Nymurka

„My jsme měli dobrý vstup do zápasu, ale druhá čtvrtina rozhodla o konečném výsledku. Nymburk na nás přitlačil, my jsme se nemohli vůbec prosadit. Nefungovalo to dobře ani v obraně. Ve druhé čtvrtině získali domácí rozhodující náskok. V tomto hracím období bylo vidět, že je Nymburk někde jinde, ale ve druhém poločase to bylo v podstatě vyrovnané. Myslím, že se diváci bavili, protože viděli povedené akce na obou polovinách,“ uvedl Lubomír Peterka, trenér Královských Sokolů.

„Nejprve pogratuluji Nymburku k vítězství,“ hlesl po utkání hostující hráč Peter Sedmák. „Domácí hráli jiný druh basketbalu než před měsícem. Tenhle styl jim sedí, dokáží si vyhovět, hrají kolektivně. Náš výkon v obraně byl trochu slabší, ale více za to mohl výborný útok Nymburka. Zápas byl ´věnovaný´ Petru Bendovi. Je to velká čest se potkat s takovým hráčem. Neznám nikoho, kdo by ve čtyřiceti letech byl schopný takto běhat. Já osobně mu přeju ještě tři, čtyři roky, aby mohl hrát. K tomu potřebuje být zdravý, proto bych mu popřál hlavně zdraví,“ řekl Sedmák

Nymburk - Královští sokoli 110:83 (33:26, 26:9, 22:27, 29:21)

Nejvíce bodů: Kovář 18 (+14 doskoků), Ross 17, Harding 15, Kříž 13 (+11 doskoků a 6 asistencí), Váňa 13, Hruban 10, Routt 8, Gak 7, Palyza 3, Benda, Rylich a Tůma po 2 - Pavlovič 18, Šoula a Škranc po 12, Sedmák 11. Fauly: 30:20. TH: 17/15 - 33/25. Trojky: 9:10. Doskoky: 57:27. Ztráty: 12:18. Zisky: 9:8. Asistence: 23:19.

David Šváb