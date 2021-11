Trenér Nymburka Aleksander Sekulič se rozhodl šetřit svého nejlepšího střelce Jerricka Hardinga, který se po menší zranění už rozcvičoval, ale do hry nominován nebyl. Kolín potvrzoval svou dobrou formu a od úvodních minut držel s domácími krok. Hosté v úvodu spoléhali na Michala Mareše, který dal prvních deset bodů svého týmu.

Když se Nymburku povedlo v první čtvrtině odskočit na rozdíl šesti bodů, trefil se poprvé hostující kapitán těžkou trojkou přes obránce v poslední vteřině útoku. Domácím se příliš nedařila střelba z dálky až na Františka Váňu, který už v první čtvrtině trefil všechny tři své trojkové pokusy. Jenže přišly zbytečné fauly, ze kterých Kolín trestnými hody vybojoval výhru v první čtvrtině.

Ve druhé části se chytil Lukáš Palyza, ovšem nezvykle střelami z blízkosti koše. Po smeči Gorjoka Gaka a koši Vojty Hrubana už se zdálo, že se Nymburk začne vzdalovat, když odskočil na sedm bodů. Jenže Kolín v závěru poločasu trefil tři trojky včetně té od Filipa Novotného v poslední sekundě a vyhrál i poločas.

Do druhé půle nastoupil Nymburk s ještě větším nasazením, dobře bránil a v útoku zářil Vojtěch Hruban, který ve třetí čtvrtině dal 16 bodů. Získal pro Nymburk vedení až o 12 bodů, ale Kolín se dvěma trojkami Filipa Novotného v úvodu čtvrté čtvrtiny opět dotáhl na 80:78. Pak ale dal trojku Luboš Kovář, další tři trojky přidal Lukáš Palyza a šňůra 16:2 rozhodla. Palyza se na ní podílel 11 body.

Podle hodnocení užitečnosti předvedl Hruban třetí nejlepší výkon této sezony mezi všemi hráči, když k 32 bodům přidal i 7 doskoků, 3 asistence a 3 zisky. Palyza dal 19 bodů, Colbey Ross poprvé v české lize pokořil hranici 20 bodů.

„Proti Kolínu se vždy hraje těžce. Mají hodně hráčů, kteří umí střílet a jsou sehraní,“uznal Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Ale důležité bylo, že máme širší lavičku a mohli jsme využít více hráčů. Také jsme na konci mnohem lépe bránili. Je ale třeba dát kredit Kolínu, protože skvěle stříleli a trefovali i těžké střely. Pro nás je to skvělá výzva, když nás někdo donutí hrát nejlépe, jak jsme schopni. Jen to nám pomůže se zlepšovat,“ hodnotil zápas Sekulič.

I on vyzdvihl výkon Hrubana. „Vojta je skvělý hráč a hraje úžasně. Ale není to jen o něm, dobře zahráli i další hráči. Když jsme to ale potřebovali, Vojta vystoupil a předvedl několik skvělých akcí,“ přidal nymburský kouč.

Kvaitu soupeře uznal kolínský trenér Miroslav Sodoma. „Rozhodla širší rotace Nymburka a jejich individuální kvalita, to rozhodně. První poločas byl hezký basket, pak ve třetí čtvrtině to nějakými zásahy, které nechci komentovat, byl ošklivý basket. My jsme vzdorovali a je velká škoda, že pak přijde určitý zásah, Nymburk odskočí a není to dramatické až do koncovky,“ řekl kolínský kormidelník. „Po špatném vstupu do sezony jsme se vzchopili a i tenotkrát jsme bojovali a vzdorovali. Na půdě Nymburka jsme dokázali několikrát srovnat krok a chtěli jsme vyhrát. Ale vyhrál lepší,“ přiznal Sodoma.

Dvaatřicet bodů. To je porce, kterou servíroval nymburský Vojtěch Hruban. „Vzhledem k tomu, že nehrál Jerrick Harding, tak bylo jasné, že si budu muset vzít více střel. Ale nemyslím si, že jsme zápas rozhodl. V té klíčové chvíli to byl Paly (Lukáš Palyza), který trefil tři trojky v řadě a zlomil zápas. Druhý poločas byl z naší strany lepší týmový výkon. V tom prvním jsme sice dali padesát bodů, ale nebylo to ideální. Ve druhém jsme si vytvářeli lepší střely. Výhra je výhra, i když se nerodila lehce. Hrálo se hodně rychle, padalo hodně bodů, tak to se pak body sbírají jednodušeji. Kluci mě i dobře hledali,“ chválil celý tým nejlepší střelec derby. „V poločase jsme si něco řekli, ale to hlavní jsme sami věděli. Nechceme prohrát a bylo jasné, že výkon z prvního poločasu by nám nestačil a že musíme přidat. Trochu je utahat a snažit se snížit jejich úspěšnost trojek, kterou měli celý zápas výbornou,“ hodnotil utkání Hruban.

Druhým nejlepším střelcem na straně Kolína byl po Čížovi Jiří Jelínek. „Rozhodlo, že na začátku třetí čtvrtiny jsme neproměnili nějaké střely i ty zpod koše. Nymburk toho využil a utekl na deset bodů a my už pak museli hrát vabank. Nehráli jsme s takovým přehledem jako v prvním poločase. Nebyl to od nás špatný zápas, hlavně první poločas byl výborný. Nakonec to je o patnáct bodů, ale určitě rozdíl mohl být menší. Stejně jako u nás to vzal na sebe Vojta Hruban. Kdyby na konci nehráli Češi, tak to určitě mohlo být vyrovnanější,“ přidal svůj postřeh kolínský basketbalista Jelínek.

Nymburk - Kolín 108:93

Nejvíce bodů: Hruban 32, Ross 20, Palyza 19, Kovář 10, Váňa 9, Rivers a Gak po 8, Tůma 2 - Číž 25, Mareš 18, Jelínek 17, Novotný 11. Fauly: 21:22. TH: 23/20 - 16/11. Trojky: 12:16. Doskoky: 46:34. Ztráty: 6:10. Zisky: 8:4. Asistence: 18:13. Čtvrtiny: 26:27, 23:24, 29:21, 30:21.

David Šváb