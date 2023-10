Basketbalisté Nymburka ve 3. kole Kooperativa NBL překvapivě prohráli na palubovce USK Praha 73:75. Většinu zápasu se dotahovali, pak se díky šestnácti bodům Jaromíra Bohačíka dostali do pětibodového vedení, ale USK ovládl koncovku a střelou Matta Johnsona v poslední vteřině rozhodl o vítězství Pražanů. Pro Nymburk je to po dvou vysokých výhrách první zaváhání v sezoně.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Slavia Praha (111:57) a loučení s kariérou Petra Bendy | Foto: Tomáš Laš

Zápas byl speciální pro trenéra Francesca Tabelliniho, který v minulé sezoně vedl právě USK. Jenže to zřejmě motivovalo i domácí, kteří do zápasu vletěli bez bázně a hany poháněni velmi hlasitým trenérem Frankem Kuhnem a od začátku se na Folimance sváděla velmi tvrdá a agresivní bitva.

Hostům se příliš nedařila střelba a USK se rychle dostal do třináctibodového vedení. Pak ale Nymburk zabral a otočil na 32:30. Jenže místo toho, aby využil momentum utkání, dovolil domácím znovu získat půdu pod nohama a nabrat druhý dech.

Ze zápasu se stalo velké drama a přetahovaná plná soubojů a faulů. A také chyb na nymburské straně, když hosté v zápalu boje dělali útočné fauly či kroky. Ve čtvrté čtvrtině se přesto zdálo, že Nymburk vybojuje vítězství, když zavelel Jaromír Bohačík a 13 body v poslední části zařídil vedení. To ještě košem po útočném doskoku potvrdil Thomas Bell a Nymburk šel do poslední minuty s náskokem pěti bodů.

Jenže Johnson nejprve trojkou snížil a Bátovský smečí po protiútoku srovnal. Nymburk měl 24 vteřin před koncem míč, ale akce skončila u Bella, který se na postranní čáře neprosadil a daroval míč soupeři. Ten měl tři vteřiny na zakončení a po time outu si vzal míč Johnson a těžkou střelou zápas rozhodl.

„V první řadě bych chtěl pogratulovat USK. Hráli úžasný zápas s obrovským nasazením a výhru si opravdu zasloužili. Počínali si opravdu velmi dobře,“ chválil soupeře Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Co se týče nás, byl to pro nás první zápas v sezoně, kdy jsme čelili tak tvrdě hrajícímu týmu. A přestože jsme to čekali, byli jsme stejně překvapeni a určitě jsme tuto situaci měli zvládnout lépe. Zápas jsme mohli a měli vyhrát, nezáleží na tom, že jsme nehráli dobře. Stačilo proměnit šestky, nepovolit rychlý protiútok a činit správná rozhodnutí. Ale hlavním důvodem prohry bylo neudržení tlaku, který jsme vyvinuli při návratu do zápasu. To nakoplo soupeře, protože viděli, že naopak jejich tlak na nás se jim vyplácí, a nakonec to byla velmi zasloužená výhra USK,“ přiznal kouč Nymburka.

„USK odehrál velmi dobrý zápas. Hráli agresivněji a rychleji než my, což jsou zrovna parametry, ve kterých se rozhodně nechceme nechat porážet. Je to pro nás velký vykřičník,“ uvedl nymburský basketbalista Jaromír Bohačík. „Sám nevím, proč jsme v koncovce přišli o vedení. Nejprve jsme nezastavili brejk, pak jsme nedali šestky. Měli jsme připravenou poslední akci, kterou jsme nezvládli, zatímco soupeř ano. Udělali jsme strašně moc chyb. Problém byl už v prvním poločase, kdy jsme si to nechali utéct a pak jsme se nedostali do toho, co chceme hrát. Pak rostla frustrace, která nebyla na místě. Na tom musíme zapracovat. Domácí asi znali nějaké prvky naší hry, ale to by nemělo být něco, co by nás mělo tak ovlivnit, že jsme prohráli,“ souhlasil s trenérem Bohačík.

USK Praha - Nymburk 75:73 (26:17, 20:26, 11:11, 18:19)

Nejvíce bodů: Johnson 18, Švec 14, Samoura a Vlk po 10 - Bohačík 16, Gordon 15, Svejcar a Kříž po 9, Mathon a Bell po 8, Sehnal 6, Rylich 2. Fauly: 26:31. TH: 32/17 - 26/17. Trojky: 8:6. Doskoky: 30:51. Ztráty: 12:21. Zisky: 4:4. Asistence: 15:11.

David Šváb