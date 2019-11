Úvod zápasu byl v režii favorita a to zejména díky Bohačíkovi, který za prvních šest minut stihl 13 bodů a asistenci a postaral se tak o 15 z úvodních 20 bodů svého týmu. Nymburk tak rychle získal náskok 13 bodů.

Brno pak ale hru vyrovnalo a nedovolilo hostům náskok zvyšovat. Domácí nastartoval Lukáš Stegbauer, který byl nakonec se 16 body nejlepší střelec Brna.

V dresu Nymburka se ale dařilo obvyklým náhradníkům Petrovi Šafarčíkovi, Jakubovi Tůmovi a zejména Martinovi Peterkovi, který měl velký podíl na tom, že v poslední čtvrtině hosté domácí jasně přehráli.

„Začátek nebyl špatný, ale pak tam byla pasáž, kdy jsme vypadli z tempa, Brno se chytlo, začalo hrát agresivněji, ale nás to vybičovalo, abychom se jim v agresivitě vyrovnali a nakonec jsme dokázali skóre navýšit, i když průběh konečnému výsledku neodpovídal. Postupně se to možná zbytečně vyhrotilo, to asi nebylo potřeba, ale to ke sportu patří a jsem rád, jak jsme se k tomu postavili a vyrovnali jsme se jim v tom,“ hodnotil utkání nymburský hráč Petr Šafarčík.

Brno - Nymburk 71:101

Body: Stegbauer 16, Smithson 10, Nehyba a Jokl po 9 – Bohačík 22, Hankins 16, Almeida 15, Peterka 13, Šafarčík 11, Booker 8, Kříž a Rogič po 5, Benda 4, Dalton 2. Fauly: 25:19. TH: 16/9 – 35/30. Trojky: 10:11. Doskoky: 31:42. Hráč utkání: Bohačík (Nymburk).

David Šváb