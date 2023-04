Basketbalisté Nymburka před startem bojů o titul ještě rozšířili kádr o Lamba Autreyho. Třiatřicetiletý Američan s osmiletou zkušeností z české ligy přichází jako volný hráč poté, co v lednu skončil u Královským sokolů. V Nymburce podepsal smlouvu do konce sezony. Naváže tak na spolupráci se současným asistentem trenéra Nymburka Pavlem Budínským, pod kterým hrával v Děčíně.

Basketbalista Lamb Autrey | Foto: Deník/ Redakce

Autrey je druhým nejdéle sloužícím Američanem v české lize po Levellovi Sandersovi, když odehrál 290 zápasů. Poprvé v Česku nastoupil v roce 2014 za Jindřichův Hradec. Následně působil v Pardubicích, Děčíně, Ústí nad Labem, Kolíně a naposledy v Hradci Králové. V průměru sbírá 15 bodů, 6,8 doskoků a 4,3 asistence a s průměrnou užitečností 20 by v této sezoně patřil mezi deset nejlepších hráčů ligy.

„Hledali jsme ještě hráče, který by nám mohl v play off pomoci svými zkušenostmi a těch má Lamb hodně. Dobře ho známe a víme, co od něj očekávat, proto věříme, že nám do systému zapadne. Rozhodně od něj nečekáme, že bude rozdílovým hráčem, ale že tým doplní svými zkušenostmi, jak bude zrovna potřeba na pozicích jedna a dvě,“ řekl sportovní ředitel a trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.

„V Nymburce jsem vždy chtěl hrát a možnost získat mistrovský titul je pro mě velká motivace. Přijmu jakoukoli roli po mě trenér bude chtít a budu se ze všech sil snažit týmu pomoci v naplnění cíle. Věřím, že si brzy získám fanoušky Nymburka a že pochopí, že ne všechno, co se o mě říká a píše, je pravda,“ prohlásil Autrey.

Rodák z Texasu trénuje v Nymburce od pátku. Během Velikonoc se s týmem domluvil a dnes (úterý) se dokončuje přestup. Trenérům by měl být k dispozici už ve středečním zápase v Pardubicích a následně se bude zapracovávat pro čtvrtfinále play off, které pro Nymburk začíná 23. dubna.