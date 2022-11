Nymburk měl výhodu silnějších pivotů a to se od začátku potvrzovalo, když USK mělo problém pod košem. K tomu navíc ve velkém stylu vstoupil do hry Klassen, který rychle zaznamenal 8 bodů. Nymburk si tak už v první čtvrtině vypracoval dvouciferné vedení.

Jenže vstup do druhé čtvrtiny vyšel mnohem lépe hostům, kteří šňůrou 8:0 srovnali na 28:28. Trenér Nymburka Ladislav Sokolovský vrátil do hry Klassena s Watsonem a poslal na hřiště zkušeného Petra Bendu, který byl klíčovou postavou naopak nymburské šňůry 8:0 a přinesl uklidnění do domácích řad.

Nymburk měl v poločase 14 útočných doskoků, tedy více než USK obranných. Za celý zápas pak nasbíral 54 doskoků, což je maximum této sezony. Stejně jako 33 asistencí. Díky tomu si Polabané udržovali v klidu vedení až do konce, přestože se trápili se střelbou za tři body, kterou měli s úspěšností 24 procent. Navíc pět ze sedmi trojek týmu dal Klassen.

„Utkání se hodnotí dobře, protože jsme vyhráli. Chyby tam ještě pořád jsou. Teď jsme měli čtrnáct dní na práci, ale bylo to hlavně o kondici, protože nám chyběli čtyři hráči kvůli národním týmům, takže jsme nemohli dělat sety, vyprávěl po utkání Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „Ale viděl jsem tam, že hra má vzrůstající tendenci. V obraně to ještě není ideální, ale je tam vidět obrovské nasazení a s tím se dá vždy pracovat. Mrzí mě ta druhá čtvrtina, kdy jsme už dost vedli a dovolili jsme soupeři se dotáhnout. Naštěstí jsme pak zase rychle odskočili. USK má dobrý tým. I díky nim se hrál rychlý a pohledný basketbal s hodně střelami. A jsem rád, že jsme s nimi vydrželi běhat a že jsme na konci i vypadali lépe. V útoku máme hodně zbraní, ještě je tam velký potenciál se zlepšit v trojkách. Jsem rád, že přišlo hodně lidí a že viděli rychlý a hezký basketbal,” přidal Sokolovský.

„Bylo hezké být po pauze zase pohromadě a hrát. A těším se, že teď máme hodně domácích zápasů v příštích dvou týdnech. Sto pět bodů i přes slabou střelbu za tři body ukazuje, že máme jako tým hodně zbraní. Jsme opravdu nebezpečný tým, protože dokážeme skórovat mnoha způsoby. Byl to dobrý zápas. Každý se nás snaží porazit a předvést to nejlepší a my tomu musíme čelit našim výkonem. Soupeř tam měl několik dobrých akcí. My ukázali zkušenost v tom, že jsme se neustále drželi naší hry, a když bylo třeba, tak jsme velmi dobře bránili. Důležité bylo, že se nám ve druhé čtvrtině povedlo odskočit poté, co se soupeř dotáhl,“ uvedl Marek Klassen, autor čtyřiadvaceti nymburských bodů.

„Vzhledem k porážce je těžké si zápas užít. Naším cílem bylo zůstat v utkání co nejdéle, ale to se nepovedlo. A hlavním důvodem bylo malé nasazení při doskakování. V první půli jsme nebyli schopní soupeřit o žádný doskok. Soupeř byl silnější a vyšší, ale nám hlavně chybělo to nasazení v soubojích. Dovolit soupeři 14 útočných doskoků za poločas není způsob, jak se udržet ve hře. Přitom když jsme prohrávali o 15 bodů, tak jsme to nasazení ukázali. Kdybychom tak hráli od začátku, tak by to třeba vypadalo jinak,“ řekl trenér USK Praha Francesco Tabellini.

„Mám rád běhavý basketbal, takže mě to hodně bavilo. Hrálo se nahoru dolů, ale soupeř vždy dokázal odskočit. Nám něco chybělo, vždy tam byla nějaká chyba, která nám nedovolila to více zdramatizovat. Ale byl to dobrý zápas, ze kterého si máme hodně co vzít, abychom ve druhé polovině sezony byli ještě lepší. Nymburk měl celý zápas větší sílu pod košem, hlavně na doskoku. V poločase měl více útočných doskoků, než my pod oběma koši. Ve druhé půli jsme to zlepšili, ale to nestačí. Musí se jet naplno celý zápas,“ měl jasno Patrick Samoura, hráč USK.

Nymburk - USK Praha 105:84 (26:14, 29:27, 27:27, 23:16)

Nejvíce bodů: Klassen 24, Watson 17, Kříž 12, Benda 10, Lockett 9, Simmons 8, Palyza 7, Ivanauskas a Kovář po 6, Novák a Tůma po 3 - Okauru 25, Pipes 18, Böhm 14. Fauly: 23:26. TH: 41/30 - 32/22. Trojky: 7:8. Doskoky: 54:32. Ztráty: 12:12. Zisky: 6:5. Asistence: 33:13.

David Šváb