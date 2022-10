Nymburku zápas v Děčíně nevyšel podle představ a prohrál 82:84. Na Severočechy nestačil po deseti letech. S Děčínem prohrálo také Ústí a to doma 64:73 a Sluneta prohrála i druhý domácí zápas 64:76 s Kolínem. Má také co napravovat, když je zatím s průměrem 64 vstřelených bodů jasné nejhůře střílejícím celkem soutěže. Nymburk však je s průměrem 75 bodů třetím nejhorším a právě v útoku tak má co zlepšovat.

„Je to hlavně o tom ukázat, že porážka v Děčíně byla souhra okolností. Je to pořád začátek sezony a nic tak hrozného se zatím nestalo, ale musíme to brát hlavně jako ponaučení, že je třeba se zlepšit. Když zlepšíme útok a budeme hrát obranu, kterou jsme hráli až do zápasu s Děčínem, tak bychom s Ústím neměli mít problém,“ uvedl Luboš Kovář, hráč Nymburka.

Nymburk vyhrál už 59 vzájemných zápasů v řadě, když se Slunetou prohrál naposledy v sezoně 2000/01. Ovládl i všechny čtyři duely v květnovém semifinále minulé sezony. V domácím prostředí pak Nymburk neprohrál od roku 2010 už 239 ligových zápasů v řadě.

Sluneta podobně jako Nymburk přes léto hodně obměnila kádr, když přišla o opory Lamba Autreyho, Dalibora Faita a odešli i Američané Kaleb Joseph a Delano Spencer. Naopak přišli Američané Jordan Callahan, Kristopher Martin, Steven Haney či bývalý český mládežnický reprezentant Martin Nábělek. Tradiční oporou ale zůstal zkušený Spencer Svejcar, který měl v prvních dvou zápasech průměr 22,5 bodů na zápas, což z něj dělá aktuálně druhého nejlepšího střelce soutěže. Tradičně ho doplňuje také Ladislav Pecka. Pod košem pak je vidět Delvon Johnson, který je s průměrem 12,5 doskoků na zápas lídrem soutěže.

Pro nymburské fanoušky jde o vzácnou možnost vidět nově poskládaný tým na domácí palubovce. Od prvního přípravného utkání na konci srpna totiž Nymburk doma nehrál a další domácí zápas sehraje až 19. listopadu proti USK. Jinak hraje jen venku nebo zápasy Ligy mistrů v Praze na Královce.

„Všichni se těšíme, že si zahrajeme doma před našimi fanoušky a věřím, že se to promítne i do energie, se kterou do zápasu půjdeme a budeme se rvát i za naše fanoušky. Ústí má asi podobný problém jako my, že se po změnách stále teprve sehrává. Vyměnili pár cizinců, odešel jim ústřední hráč Lamb Autrey, naopak přišli noví cizinci a Martin Nábělek, kterého dobře znám. První zápasy mu sice moc nevyšly, ale svou rychlostí je velmi nebezpečný, a když se chytne, tak je schopný dát dvacet až třicet bodů,“ uvedl před utkáním Kovář.

Vstupenky jsou v předprodeji v síti Ticketportal či pak na pokladně, která se otevírá hodinu před zápasem.

„Máme hodně věcí, co potřebujeme zlepšit a chceme doma předvést co nejlepší výsledek i výkon. Ústí se nepovedl vstup do sezony, ale to nám také. Stále se snažíme najít správný rytmus na hřišti, to samé po letních změnách asi trápí i soupeře. Ale teď je třeba ukázat, co v nás je. Bude to hlavně o tom, jak k zápasu přistoupíme. Musíme ukázat, že máme lepší tým,“ burcuje své svěřence nymburský trenér Roberts Štelmahers.

David Šváb