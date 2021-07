„Když jsme prozkoumali trh a možnosti, jaké máme, tak jsme se rozhodli přivést Gorjoka Gaka, který je velmi dobře atleticky vybavený a má velmi dlouhé paže. Mohl by to tak být velmi dobrý ochránce obroučky v obraně a měl by dobře zapadnout do našeho systému. V minulé sezoně NCAA měl skvělá čísla, navíc je u něj velký prostor ke zlepšení a může být ještě lepším hráčem, než jakým nyní je,“ řekl trenér Nymburka Aleksander Sekulič. „Teď jde o to, aby se rychle adaptoval na evropský styl hry a mohl tak naplno rozvinout svůj potenciál,“ dodal.

Rodák ze Sydney basketbalově vyrůstal v Americe, když na střední školu chodil na Victory Rock Prep na Floridě, kde následně chodil i na University of Florida v Gainesville. Zde se však kvůli zranění příliš neprosadil, když nejprve bojoval s kolenem a následně s ramenem.

Problémy ale zažehnal a po čtyřech letech přestoupil na poslední rok na Kalifornskou baptistickou univerzitu, kde se zařadil mezi hlavní hvězdy týmu, se kterým postoupil do play off konference Western Athletic NCAA. V průměru sbíral 13,5 bodů, 10,2 doskoků, 2 asistence a 1,7 bloků na zápas. Následně byl zařazen do nejlepší obranné pětky konference a do druhé nejlepší pětky konference, Národní asociace trenérů ho pak zařadila do druhé pětky regionu.

Basketbalisty Nymburka pro novou sezonu posílí Gorjok GakZdroj: ERA Basketbal NymburkGakovi rodiče pocházejí ze Sudánu, ale při občanské válce utekli přes Egypt do Austrálie, cestou se v roce 1996 narodil Gorjok, který má pět sourozenců. Basketbal patřil v jeho rodině k oblíbené činnosti. Jeho strýc Longar Longar si dokonce připsal jeden start v NBA za Oklahomu City. Gorjok si zahrál za australskou reprezentaci na univerziádě 2017. Jeho mladší bratr Akoldah nyní reprezentoval Austrálii na mistrovství světa do devatenácti let. V NCAA hraje také další bratr Deng Gak.

Basketbal je celkově velmi populární mezi uprchlíky ze Sudánu, jelikož je hlavní činností u chlapců v komunitě uprchlíků na předměstí Sydney. Basketbal navíc mezi Sudánci proslavil Manute Bol, jeden z nejvyšších hráčů v historii NBA, kde nyní hraje jeho syn Bol Bol. Cestu pak svým následovníkům prokopal Luol Deng, který ze Sudánu utíkal ve stejné době jako Gakovi rodiče. Ten nyní pořádá kempy pro své krajany a díky tomu stále více mladých hráčů původem ze Sudánu získává stipendia na univerzitách v USA.

Vzor má ale Gak jiný a to Anthonyho Davise z Los Angeles Lakers. Přezdívku má „G“ a nosí číslo 12. „Číslo vychází z mého motta: Pokud se to nepovede napoprvé, určitě to vyjde napodruhé,“ vysvětlil.

Pro Nymburk je první novou zahraniční posilou pro nadcházející sezonu. Připojí se k Američanovi Jerricku Hardingovi, kterého čeká druhá sezona v kádru českého mistra. Gak je druhou novou tváří v týmu po Františkovi Váňovi. Nymburk plánuje přivést ještě dva další cizince.

