Basketbalový klub z Nymburka podepsal dlouhodobou smlouvu se svým odchovancem Peterem Kováčikem. Talentovaný slovenský rozehrávač už od léta trénuje s A týmem, nadále ale bude hrát za nymburskou akademii v týmu U19 a za rezervu Polabí v první lize mužů. Pro A tým se s ním počítá od příští sezony.

Peter Kováčik | Foto: Basketball Nymburk

Osmnáctiletý rodák z Levic patří mezi největší talenty slovenského basketbalu. Pravidelně nastupuje za mládežnické reprezentace. V létě patřil k lídrům slovenského týmu na ME osmnáctek v divizi B. V Nymburce je Kováčik třetím rokem. První rok byl lídrem týmu U17, v minulé sezoně patřil k nejlepším hráčům kategorie U19. S průměrem šestnácti bodů na zápas byl také nejlepším hráčem Nymburka v premiérovém ročníku mládežnické Ligy mistrů.

Během letní přípravy se zapojil do tréninkového procesu nymburského áčka a naskočil i do přípravných zápasů. Svými výkony si řekl o pozornost trenéra Francesca Tabelliniho, který ho naplno začlenil do tréninkového procesu.

„Peter je hodně talentovaný hráč. Zahrál skvěle i na mládežnické Lize mistrů. Od začátku sezony s námi trénuje a trenérovi Tabellinimu se líbí. Věříme, že v juniorech na sobě ještě zapracuje a získá herní sebevědomí a že bude od příští sezony připravený se naplno zapojit do A týmu,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

„Peter nadále zůstává v juniorce, protože je stále brán jako zahraniční hráč a nemůže tak hrát za dva týmy. Pokud by hrál za áčko, nemohl by hrát za devatenáctku ani Polabí a to by neprospělo jeho rozvoji. Příští rok už bude brán jako Čech, jelikož byl tři roky v mládežnickém programu. Pak může hrát NBL i první ligu,“ dodal Sokolovský.

Pro Nymburk je to už šestý odchovanec, se kterým za posledních pět let podepsal smlouvu. To je více než u většiny ostatních ligových týmů. Před Kováčikem to byli Rostislav Jirák, Filip Kábrt a současní hráči František Rylich, Dávid Novák a Martin Studnický. Ze současných hráčů působil v akademii i Luboš Kovář. Pravidelně chodí s A týmem trénovat i další hráči akademie.

„Je to velmi dobrá vizitka našich trenérů v akademii v čele se Standou Votroubkem a Honzou Košařem, kteří měli Petera pod dohledem. Peter má základ dobrý, teď to bude na jeho píli, jak se dokáže prosadit. Trenéři odvádějí dobrou práci a máme tam připravené další talenty, kteří se v budoucnu také jistě připojí k prvnímu týmu,“ řekl Sokolovský.