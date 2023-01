Hosté se ale mohli opřít o velmi dobře hrajícího reprezentanta Sehnala, který rozdával skvělé přihrávky a už v poločase měl devět asistencí, a o sílu pivota Watsona, na kterého neměla obrana Písku adekvátní odpověď. Písecké ale táhl bývalý reprezentant do 20 let Vojtěch Sýkora.

Po změně stran se k němu přidali i další bývalý mládežnický reprezentant Martin Svoboda a vyhlášený domácí střelec Petr Šlechta. Ve třetí čtvrtině získal Lukáš Palyza pro Nymburk dvouciferné vedení, ale Písek se trojkami znovu udržel ve hře.

Sedm minut před koncem byl rozdíl ve skóre jen čtyři body, ale pak dal důležitou trojku přes obránce Sehnal a další důležitý moment přišel dvě minuty před koncem, kdy Watson zasmečoval rovnou z doskoku a zařídil šestibodový náskok, který už Nymburk uhájil.

Ohlasy po utkání

Ladislav Sokolovský (trenér Nymburka): „S kolegou Pavlem Budínským jsme věděli, že to nebude snadné utkání. Pavel proti Písku trénoval Sokol Pražský, já tu také několikrát byl na první lize s naším béčkem a vím, že když přijde plná hala, tak se hráči vybičují k výkonu na 120 procent. Přestože jsme dva dny apelovali na hráče, co je tu čeká, tak to někteří z nich nezvládli. Hráči z Nymburka by měli mít sebevědomí a odvahu a to jsme bohužel viděli jen u několika hráčů. I když jsme většinu zápasu vedli, tak nelze říci, že jsme to měli pod kontrolou. Ukázala se ale zkušenost Ondry Sehnala a americké sebevědomí Natea Watsona, který odehrál slušný zápas. Zmínit je třeba také Petra Bendu, který rovněž odehrál dobré utkání. A trochu pochválit zaslouží i Jakub Tůma, který byl jako jeden z mála schopný něco vymyslet. Hráčům nemohu upřít bojovnost, dřeli, ale bohužel jsme nedokázali plnit některé úkoly. A to zastavit písecký protiútok, poradit si s presinkem a pohlídat si útočný doskok soupeře. Ačkoli jsme jim to několikrát zdůrazňovali před zápasem, v poločase, každý timeout, tak stejně pak na konci nechají Sýkoru doskočit těžkou střelu Šlechty. Musíme se z toho poučit. Také jsme hráče nabádali, ať si rozeberou své hráče do obrany a nenechají střílet Šlechtu a nutí ho do nájezdu, a pak mu stejně dovolí volnou trojku, zatímco brání jiné hráče a Písek se znovu chytí. Je ale třeba pochválit Písek. Skvělá atmosféra a jejich výkon byl postavený na ohromné bojovnosti. Hrají spolu strašně dlouho a jsou sehraní. I když jsme se na některé věci připravovali, tak oni je stejně dokázali provést. S takovým výkonem jistě budou hrát o postup do nejvyšší soutěže.“

Ondřej Sehnal (hráč Nymburka): „Bylo to opravdu hodně intenzivní utkání ve skvělé atmosféře. Ani si nepamatuji, kdy bych v české soutěži zažil takovou atmosféru. Možná v Opavě, kde je ale mnohem větší hala. Tady v té malé hale dokáže těch 300 lidí, kteří klub milují a opravdu fandí, vytvořit bouřlivou atmosféru. Diváky je třeba pochválit, stejně tak domácí hráče za bojovnost. Ukázali, že mají na to postoupit do nejvyšší soutěže. Začali jsme dobře a doufal jsem, že v tom budeme pokračovat, pak jsme ale minuli pár střel a udělali hloupé ztráty a Písek se vrátil do zápasu a dostal se do laufu. Musíme si někdy více pomoc. Vím, že je třeba, abych na sebe bral věší zodpovědnost, kvůli tomu mě Nymburk přivedl. Až si na sebe s klukama více zvykneme, tak to bude mnohem lepší. Důležité bylo, že v klíčových chvílích jsme dokázali zachovat klid a ukázat zkušenost. A je třeba ocenit i výkon rozhodčích, kteří v té atmosféře zvládli zápas bravurně. Já jsem si byl jistý, že to zvládneme a nakonec se projeví naše síla. Petr Benda tam měl spoustu důležitých věcí a v poslední čtvrtině byl náš nejlepší hráč Kuba Tůma, který na sebe získal spoustu faulů.“

Sršni Písek - Nymburk 79:87 (15:22, 25:22, 20:23, 19:20)

Nejvíce bodů: Šlechta 20, Sýkora 18, M. Svoboda 17 - Watson 19, Sehnal a Palyza po 15, Benda 13, Rylich 8, Kříž a Tůma po 7, Kovář 3. Fauly: 32:20. TH: 13/10 - 44/26. Trojky: 9:5. Doskoky: 42:50. Ztráty: 13:17. Zisky: 10:9. Asistence: 24:17.

David Šváb