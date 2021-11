FOTO: Nymburk po roce prohrál, Opava ho o koš přestřílela

Nymburk přijel do Opavy bez dvou nejzkušenějších hráčů Vojtěcha Hrubana a Petra Bendy, které trápí menší zdravotní potíže. Kádr středočechů tak měl průměrný věk 23,5 roku, zatímco Opavy 28 let. Kapitánem Nymburka byl Martin Kříž, který se teprve nedávno vrátil do sestavy po zranění.

Změny v sestavě a dlouhá cesta se projevily na útočné pohodě Nymburka, který se těžko prosazoval. Za prvních dvanáct minut dal jen čtrnáct bodů. Opava naopak střílela velmi přesně a vybudovala si náskok až šestnáct bodů. V Posledních třech minutách poločasu ale vzal zápas do svých rukou Jerrick Harding, který snížil na poločasových sedm bodů.

Ve třetí čtvrtině pak přepnul na nejvyšší level Lukáš Palyza a rychlými deseti body přispěl k tomu, že Harding trojkou srovnal na 60:60. Jenže Opava nedovolila obrat a naopak na konci třetí čtvrtiny opět získala sedmibodový náskok. Navíc dvě trojky Radima Klečky znamenaly vedení domácích o třináct bodů.

Nymburk se však nevzdal a znovu se dokázal vrátit na dostřel díky Palyzovi s Hardingem. Ten dokonce pětadvacet vteřin před koncem srovnal na 98:98, ale Gniadek trestnými hody zařídil Opavě vítězství. Nymburk ještě měl poslední útok, ale nájezd Colbeyho Rosse nevyšel.

Pro Nymburk to byla první ligová porážka za poslední rok. Naposledy ho loni v listopadu porazil USK. S Opavou naposledy prohrál v květnu 2017.

Pro Palyzu to byl střelecky nejlepší zápas od loňského návratu do Nymburka, přes třicet bodů dal naposledy před rokem ještě v dresu Olomoucka. Také Harding pokořil třicetibodovou hranici po více než roce. S užitečností čtyřicet předvedl Harding třetí nejlepší výkon této sezony a svůj nejlepší v české lize. Šiřina na straně domácích měl užitečnost třicet devět.

„Byl to velmi intenzivní zápas. Klíčem bylo, že jsme nepokryli úseky v první a druhé čtvrtině, kdy Opava získala vítr do plachet a z toho žila celý zápas. Příště musíme takový zápas lépe zvládnout mentálně už od začátku. Dělali jsme tam hloupé chyby, a když necháte Opavu vstoupit do zápasu ve vedení 12:2, tak to je špatné,“ měl jasno nejlepší střelec utkání, nymburský Lukáš Palyza.

„V Opavě je to vždy těžké a to se potvrdilo. Začali jsme špatně, pak jsme se vrátili do hry a možná jsme mohli i vyhrát, ale musíme říci, že Opava byla lepším týmem,“ přiznal Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Problém byl, že jsme bojovali, jen když jsme byli dole. Měli jsme začít zápas mnohem lépe, tam nám bojovnost chyběla a dovolili jsme jim skórovat velmi snadno. Nebyli jsme psychicky připraveni, možná nás uspala dlouhá cesta autobusem. Pokud bychom ale měli vzít ze zápasu pozitiva, tak je to určitě to, že jsme se dokázali vždy vrátit do zápasu a tým bojoval, i když soupeř hrál v útoku opravdu na vysoké úrovni. Byl to jeden z nejlepších zápasů, jaké jsme v české lize viděl. Nám bohužel chyběli do rotace dva důležití hráči a to hlavně v obraně. V útoku hrály oba týmy na velmi vysoké úrovni a byl to skvělý zápas ve skvělé atmosféře. Byly tam i skvělé individuální výkony. Lukáš Palyza a Jerrick Harding na naší straně, Kuba Šiřina na straně Opavy. Je to skvělý a zkušený hráč a proměnil velmi důležité střely,“ hodnotil utkání a výkony nejlepších borců nymburský kouč.

Opava - Nymburk 100:98

Nejvíce bodů: Šiřina 30, Klečka 16, Kouřil 12, Gniadek 10 - Palyza 31, Harding 30, Ross 11, Rivers 10, Kovář 6, Gak 5, Kříž 3 Váňa 2, Tůma 0. Fauly: 24:21. TH: 20/16 - 24/21. Trojky: 14:11. Doskoky: 34:29. Ztráty: 11:9. Zisky: 4:7. Asistence: 23:16. Čtvrtiny: 23:14, 25:27, 28:28, 24:29.

David Šváb