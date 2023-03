Nymburk šel do zápasu bez Jimmyho Boeheima, který v den zápasu onemocněl. Trenér Ladislav Sokolovský tak točil zbylých jedenáct hráčů v krátkých intervalech, aby jeho tým neustále držel vysoké tempo hry. To Slunetu zaskočilo a od začátku měla velké problémy v útoku. Rychle tak začala nabírat ztrátu a 58 daných bodů je nejhorší ofenzivní výkon ústeckého týmu v sezoně.

Klíčová byla třetí čtvrtina, ve které zavelel k útoku Ondřej Sehnal a šňůra 10:0 přinesla rozhodující odskočení na rozdíl 20 bodů, což zlomilo odpor Slunety. V poslední části pak už domácí dominovali mimo jiné i díky třem trojkám Jakuba Tůmy.

„Je to jen jedna výhra a pořád je na čem pracovat, i když hráči zaslouží pochvalu. Předvedli týmový výkon s velkou intenzitou po celých čtyřicet minut. Bylo tam hodně pozitivní energie a drželi jsme vysoké tempo. V pauze nebyly ideální podmínky, protože kvůli pozvánkám do reprezentace a nemocím nás bylo na tréninku šest. O to více sivýkonu cením,“ uvedl Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka.

„Takovéhle vítězství jsme potřebovali. Řekli jsme si, že tak, jak jsme hráli před reprezentační přestávkou, tak že tak nemůžeme hrát. Bylo to pomalé, statické, jeden driloval a ostatní na něj koukali. Teď to bylo o něčem jiném. Rozpohybovali jsme to, nacházeli jsme volné střely. Obrana byla také neskutečná. Pokud budeme takhle pokračovat, tak můžeme porážet kohokoli. Bylo to jen o našem nasazení,“ byl rád za výhru nymbruský basketbalista Luboš Kovář.

„Nymburku hrál s velkou energií a intenzitou a bylo na nich vidět, že chtějí vyhrát. Zároveň se ale chci omluvit našim fanouškům, protože v tom, co jsme my předvedli nebylo vůbec nic, co nám přineslo třináct výher z předchozích čtrnácti zápasů. Tedy intenzita, energie, basketbalovost. A buď to pro nás bude facka a probudíme se, nebo nás to pošle dolů a nemáme ve skupině A1 co dělat. Od nás to bylo místy až trapné. Byl to jeden z našich nejhorších výkonů v sezoně,“ zlobil se hostující kormidelník Jan Šotnar.

„Oproti té naší poslední výhře nad Nymburkem doma byl tentokrát hlavní rozdíl v našem nasazení. Byli jsme úplně bez tváře a nebyli jsme ta Sluneta, na kterou si lidi poslední dva měsíce zvykli. Buď nám to dá lekci a poučíme se, nebo nás to srazí dolů. Ale já věřím, že to bude lekce. Vypadali, jsme, jako kdybychom hráli šestý zápas v jednom dnu,“ podtrhl slova trenéra jeho svěřenec Martin Nábělek.

Nymburk - Ústí nad Labem 96:58 (23:13, 17:16, 25:15, 31:14)

Nejvíce bodů: Watson 21, Kovář 20, Tůma 13, Sehnal 12, Palyza 11, Benda, Lockett a Rylich po 5, Váňa 3, Kříž 1, Novák 0 - Pecka 13, Dailey 12, Hicks 11. Fauly: 26:32. TH: 44/32 - 26/13. Trojky: 8:3. Doskoky: 52:48. Ztráty: 12:21. Zisky: 14:7. Asistence: 21:10.

David Šváb